Нічна атака: на Київщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Росія атакувала Україну в ніч на неділю, 19 листопада, 20 ударними дронами типу Shahed з північного напрямку (Курська область РФ).

"Протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних безпілотників Shahed-136/131", - повідомило зранку командування Повітряних сил Збройних сил України.

На Київщині внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Виникла пожежа, яку ліквідували. За попередньою інформацією Київської обласної військової адміністрації (ОВА), жертв і постраждалих немає.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що на підльоті до столиці та в місті знищили близько десятка дронів. У Києві "постраждалих чи критичних руйнувань" немає.

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Один з "шахедів" знищили на Черкащині. "Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали", - написав у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Полтавська ОВА поки що не звітувала щодо наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 18 листопада, Росія атакувала Україну 38 дронами, з яких ППО збила 29. На Одещині було влучання в енергетичний об'єкт, у кількох областях - пошкодження інфраструктури.