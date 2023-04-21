Нічна атака дронами: є влучання на Полтавщині та Вінниччині

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), атаку росіяни здійснили з північного напрямку - з Брянської області РФ.
ППО збила 8 з 12 "шахедів", більшість - над Києвом
Українська протиповітряна оборона (ППО) збила вісім з 12 ударних безпілотників.
Близько восьми дронів-камікадзе знищили на підльоті до столиці України, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. "Дані на цей момент - без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні КМВА в Telegram.
Попко зазначив, що нічна атака на українську столицю була першою після "25-денного затишку".
Відомо про руйнування інфраструктури в двох областях.
Так, за словами голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитра Луніна, цієї ночі росіяни атакували Полтавський район. "Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо, постраждалих немає", - написав він у соціальних мережах.
Також війська РФ влучили в об'єкт інфраструктури на Вінниччині, заявила речниця оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Деталей вона не уточнила.