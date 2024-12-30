Незавершені справи МСЕК передадуть комісіям у лікарнях - МОЗ

МСЕК передадуть незавершені справи зі встановлення інвалідності експертним комісіям у лікарнях, повідомив міністр Віктор Ляшко. Цього ж дня президент Зеленський підписав закон, що передбачає ліквідацію МСЕК.

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) передадуть незавершені справи зі встановлення інвалідності експертним комісіям у лікарнях. Про це повідомив на брифінгу у понеділок, 30 грудня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"Зараз триває передача тих справ, які не встигають завершити МСЕКи. Вони передають у визначені заклади охорони здоров'я, а їх понад 290, в яких сформовано 1450 експертних команд і понад 4 тисячі лікарів", - сказав він.

Міністр додав, що за кожною МСЕК закріплений медичний заклад, справи оцифровуються і потрапляють в електронну систему, в якій надалі відбуватимуться всі процеси щодо подальшої оцінки функціонування людини. "У нас є реєстр справ, ми знаємо, які справи куди передалися, формується електронна черга, кожний медзаклад попередить, де знаходиться справа і на коли призначений розгляд. І буде підтримка гарячої лінії з 1 січня", - сказав Ляшко.

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В архівах МСЕК налічується 1,3 мільйона справ

За даними міністерства, в архівах МСЕКів налічується 1,3 мільйона справ, з яких понад 40 тисяч вже передані до медичних закладів, в яких функціонуватимуть експертні команди з оцінювання функціонування осіб. По тих справах, які вже оцифровані, призначені дата і час засідання.

Як наголосила під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, "людині не потрібно хвилюватися, що справа десь загубилася, і не потрібно робити додаткове скерування". "Виключення - ті випадки, коли справа на МСЕК була прийнята некомплектна, коли не вистачає якогось документу, тоді доводиться її повертати, щоб вона була доопрацьована тим закладом, який її формував", - додала вона.

Зазначимо, що раніше цього дня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає ліквідацію МСЕК.

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