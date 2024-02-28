Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по "захист"

"Позачерговий з'їзд депутатів усіх рівнів" самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки" звернувся до Росії по "захист". У Москві пообіцяли розглянути це звернення.

Представники невизнаного Придністров'я у середу, 28 лютого, звернулися до Росії за "захистом" - таку резолюцію ухвалив "позачерговий з'їзд депутатів усіх рівнів" невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР), який був лише сьомим в її історії, повідомляє агенція AFP.

Учасники "з'їзду" заявили, що молдовський уряд у Кишиневі розв’язав "економічну війну" проти Придністров'я, блокуючи життєво важливий імпорт з метою перетворити його на "гетто".

"Міжнародна спільнота не може ігнорувати рішення нинішнього з'їзду", - заявив на зустрічі "глава зовнішньополітичного відомства ПМР" Віталій Ігнатьєв. "Йдеться про звернення за дипломатичною підтримкою", - сказав він згодом російському державному телебаченню.

Реакція Молдови і Росії

В уряді Молдови відкинули "пропагандистські заяви", які надійшли із так званої "ПМР", написав віце-прем'єр-міністр Молдови Олег Серебрян у Telegram.

"Уряд відкидає пропагандистські заяви з Тирасполя та нагадує, що Придністровський регіон отримує вигоду від політики миру, безпеки та економічної інтеграції з Європейським Союзом, яка є вигідною для всіх громадян", - зазначив він.

Водночас міністерство закордонних справ РФ після ухвалення резолюції так званої "ПМР" заявило, що розглядає "всі звернення" про допомогу. "Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників, є одним з наших пріоритетів", - йдеться в повідомленнях російських інформаційних агентств.

Новий Митний кодекс Молдови

Нагадаємо, 1 січня 2024 року набув чинності новий Митний кодекс Молдови. Згідно з цим документом, придністровські бізнесмени мають сплачувати мито на загальних підставах і можуть отримати дозвільні документи на експортно-імпортні операції лише після реєстрації в Агентстві держпослуг, тобто перейшовши до законодавчого поля Молдови.

З точки зору Бюро реінтеграції в Кишиневі, нововведення допоможуть поступово включити Придністров'я до єдиного економічного простору Молдови. У так званій "ПМР", своєю чергою, розкритикували ці заходи. Так, "глава" самопроголошеної "республіки" Вадим Красносельський заявив, що запровадення мит є "кроком слабкого", що веде в нікуди, і закликав кишинівську владу "зійти зі шляху агресії".

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Так звана "ПМР", розташована переважно на лівому березі Дністра, проголосила свою незалежність 1990 року, але її не визнала жодна країна ООН. Її зовнішньоекономічна діяльність завжди велася від імені Молдови. Переважна більшість експортно-імпортних операцій проходила через кордон самопроголошеної "республіки" з Україною, яку Кишинів не контролював, і регіон перетворився на контрабандну сіру зону. Але 28 лютого 2022 року Україна закрила контрольно-пропускні пункти на цьому відрізку кордону. Вантажопотоки перемістилися на пости, які контролює Кишинів.