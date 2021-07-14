Невідомий погрожує підірвати будівлю уряду в Києві, з ним ведуть переговори

Невідомий чоловік у середу, 4 серпня, зайшов у будівлю Кабінету Міністрів України у Києві та погрожує її підірвати. У нього в руках предмет, схожий на гранату. Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах. На ньому чоловік не називає причини своїх дій.

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У поліції Києва підтвердили цю інформацію. "У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція. Сьогодні, близько 10-ї години ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати", - йдеться у повідомленні, опублікованому у соцмережі Facebook.

За даними поліції, з чоловіком проводять перемовини. У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка застосують поліцейські заходи, передбачені законом, додали правоохоронці.

У свою чергу, у Кабінеті Міністрів України агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що не коментують те, що відбувається, питанням опікується міністерство внутрішніх справ України і поліція. Також зазначили, що підготовка до засідання Кабміну відбувається у звичайному режимі.

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