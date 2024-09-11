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СуспільствоУкраїна

Невідомі у центрі Києва напали на священника-військового

Дмитро Шварц
11 вересня 2024 р.

Біля Михайлівського собору у центрі Києва троє невідомих напали на митрополита Кримського та Сімферопольського Климента. Він також є військовослужбовцем Збройних сил України.

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Михайлівський собор у Києві
Напад скоїли троє невідомих біля Михайлівського собору у центрі столиціФото: DW/Ganna Biednova

У центрі Києва біля Михайлівського собору невідомі напали на священнослужителя, який також є військовослужбовцем Збройних сил України. Як повідомили у середу, 11 вересня, у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, правоохоронці встановлюють обставини нападу. 

Інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. "Зокрема, в одному з Telegram-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ", - зазначається у дописі у Telegram поліції Києва.

Правоохоронці почали перевірку, для встановлення всі обставин і спілкування з потерпілим на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Згодом інфоромаційне агентство "Укрінформ" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило про те, що жертвою нападу став митрополит Кримський та Сімферопольський Климент, який також є військовослужбовцем ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше цього дня Національна поліція повідомила про затримання підозрюваного у побитті ветерана у Смілі.

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