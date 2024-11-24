  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиЄвропа

Невідомі БпЛА помітили над авіабазами у Великобританії

Дмитро Шварц
24 листопада 2024 р.

Невідомі безпілотники були помічені у Великобританії над трьома військовими авіабазами, що використовуються Повітряними силами США.

https://p.dw.com/p/4nN95
Літак на авіабазі "Лейкенхіт"
Літак на авіабазі "Лейкенхіт"Фото: Sra Olivia Gibson/U.S Air/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Невідомі безпілотники були помічені у Великобританії над трьома авіабазами, що використовуються Військово-повітряними силами США (ВПС США).

Як повідомляє The Guardian у суботу, 23 листопада, "невеликі безпілотні літальні апарати" були помічені в період з 20 по 22 листопада над базами Королівських повітряних сил Великобританії (Royal Air Force, RAF) "Лейкенхіт", "Мілденхолл" та "Фелтвелл".

ВПС США, які використовують ці бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати ці безпілотники ворожими. Вони також відмовилися коментувати, чи були застосовані якісь оборонні механізми, але заявили, що залишають за собою "право на захист" об'єктів.

Читайте також: 2 тис. військових, 60 літаків: НАТО почало ядерні навчання

Кількість БпЛА коливалася, і вони були різного розміру та конфігурації

Представник Військово-повітряних сил США в Європі підтвердив, що "невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над авіабазами RAF "Лейкенхіт", "Мілденхолл" і "Фелтвелл" в період з 20 по 22 листопада". За його словами, "кількість БпЛА коливалася, і вони були різного розміру та конфігурації".

"БПЛА активно відстежувалися, і керівники об'єктів встановили, що жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури. Задля захисту оперативної безпеки ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати об'єкт", - наголосив представник ВПС США в Європі.

Також, за його словами, ВПС США "продовжують стежити за повітряним простором і працюють з владою приймаючої країни і партнерами по місії над забезпеченням безпеки персоналу, об'єктів і майна бази".

Читайте також: На півдні РФ дрони атакували аеродром

Речник міністерства оборони Великобританії заявив, що відомство "серйозно ставиться до загроз і вживає надійних заходів на оборонних об'єктах, що включає в себе можливості протидії безпілотникам". Однак він не став коментувати процедури безпеки.

У Гамбурзі дрон міг шпигувати за британським авіаносцем

Тим часом 22 листопада німецькі ЗМІ повідомляли, що у порту Гамбурга невідомий безпілотник, ймовірно, намагався шпигувати за британським авіаносцем "Королева Єлизавета" (Queen Elizabeth). Британський авіаносець перебував у порту з 18 листопада у рамках навчань НАТО. Навколо авіаносця була забезпечена закрита військова зона, яку, за даними ЗМІ, порушив безпілотник розміром приблизно 1,5 на 1,5 метра. Вочевидь, ішлось про розвідувальний дрон, який на певний час "завис" над 284-метровим авіаносцем. Кримінальна поліція Гамбурга проводить розслідування інциденту.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Авіабаза Рамштайн є центром повітряних перевезень ВПС США по всьому світу

Авіабаза Рамштайн: символічна для України та стратегічно важлива для США і НАТО

Авіабаза Рамштайн: символічна для України та стратегічно важлива для США і НАТО

Американська авіабаза Рамштайн у Німеччині, де зустрічається контактна група для підтримки України у війні проти Росії, має величезне значення для операцій США і НАТО.
Політика10 липня 2024 р.
Пожежа на складі боєприпасів в Криму, 9 серпня

На авіабазі РФ під окупованим Сімферополем пролунали вибухи - ЗМІ

На авіабазі РФ під окупованим Сімферополем пролунали вибухи - ЗМІ

Російські ЗМІ та кримські Telegram-канали повідомляють, що над військовим аеродромом РФ в селищі Гвардійське біля Сімферополя стоїть чорний дим.
Конфлікти16 серпня 2022 р.
Російські бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс"

Російську авіабазу "Енгельс" атакували дрони

Російську авіабазу "Енгельс" атакували дрони

Безпілотники атакували місто Енгельс, де розташована авіабаза бомбардувальників РФ, з яких та завдає ракетних ударів по Україні. ЗМІ пишуть, що це був удар ГУР українськими дронами "Лютий" і "цілі уражено".
Конфлікти20 березня 2024 р.