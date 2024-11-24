Невідомі БпЛА помітили над авіабазами у Великобританії

Невідомі безпілотники були помічені у Великобританії над трьома військовими авіабазами, що використовуються Повітряними силами США.

Невідомі безпілотники були помічені у Великобританії над трьома авіабазами, що використовуються Військово-повітряними силами США (ВПС США).

Як повідомляє The Guardian у суботу, 23 листопада, "невеликі безпілотні літальні апарати" були помічені в період з 20 по 22 листопада над базами Королівських повітряних сил Великобританії (Royal Air Force, RAF) "Лейкенхіт", "Мілденхолл" та "Фелтвелл".

ВПС США, які використовують ці бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати ці безпілотники ворожими. Вони також відмовилися коментувати, чи були застосовані якісь оборонні механізми, але заявили, що залишають за собою "право на захист" об'єктів.

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Кількість БпЛА коливалася, і вони були різного розміру та конфігурації

Представник Військово-повітряних сил США в Європі підтвердив, що "невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над авіабазами RAF "Лейкенхіт", "Мілденхолл" і "Фелтвелл" в період з 20 по 22 листопада". За його словами, "кількість БпЛА коливалася, і вони були різного розміру та конфігурації".

"БПЛА активно відстежувалися, і керівники об'єктів встановили, що жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури. Задля захисту оперативної безпеки ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати об'єкт", - наголосив представник ВПС США в Європі.

Також, за його словами, ВПС США "продовжують стежити за повітряним простором і працюють з владою приймаючої країни і партнерами по місії над забезпеченням безпеки персоналу, об'єктів і майна бази".

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Речник міністерства оборони Великобританії заявив, що відомство "серйозно ставиться до загроз і вживає надійних заходів на оборонних об'єктах, що включає в себе можливості протидії безпілотникам". Однак він не став коментувати процедури безпеки.

У Гамбурзі дрон міг шпигувати за британським авіаносцем

Тим часом 22 листопада німецькі ЗМІ повідомляли, що у порту Гамбурга невідомий безпілотник, ймовірно, намагався шпигувати за британським авіаносцем "Королева Єлизавета" (Queen Elizabeth). Британський авіаносець перебував у порту з 18 листопада у рамках навчань НАТО. Навколо авіаносця була забезпечена закрита військова зона, яку, за даними ЗМІ, порушив безпілотник розміром приблизно 1,5 на 1,5 метра. Вочевидь, ішлось про розвідувальний дрон, який на певний час "завис" над 284-метровим авіаносцем. Кримінальна поліція Гамбурга проводить розслідування інциденту.