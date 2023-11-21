Нетаньяху: У переговорах з ХАМАСом щодо заручників є прогрес

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про успіхи в переговорах про звільнення заручників, але подробиць не повідомив. Він висловив надію на те, що незабаром з'являться "гарні новини".

Влада Ізраїлю досягла певних успіхів у переговорах про звільнення заручників, викрадених терористичним угрупованням ХАМАС, стверджує ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

"Ми добиваємося прогресу. Я не думаю, що має сенс говорити занадто багато навіть зараз, але сподіваюся, що незабаром з'являться гарні новини", - заявив Нетаньяху під час відвідування військової бази на півночі країни у вівторок, 21 листопада. "Ми відновимо безпеку і на півночі, і на півдні. Дякую всім солдатам", - додав він.

Президент Джо Байден також висловив у вівторок надію на те, що заручників буде невдовзі звільнено. "Ми зараз дуже, дуже близькі (до звільнення заручників, що перебувають у руках бойовиків ХАМАСу. - Ред.)", - сказав Байден журналістам, цитує Reuters.

Катар: Звільнення заручників є "близьким, як ніколи"

Раніше представник міністерства закордонних справ Катару заявив, що угода про звільнення заручників є "близькою, як ніколи". Зі свого боку лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія повідомив агентству Reuters, що офіційні представники угруповання "близькі до досягнення угоди про перемир'я" з Ізраїлем і що ХАМАС передав свою відповідь катарським посередникам.

У Катарі розташовано офіс політичного крила ХАМАСу, сам Ханія проживає в катарській столиці Досі. Наразі Катар відіграє ключову роль у переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом про звільнення близько 240 людей, захоплених під час нападу 7 жовтня. За даними агентства AFP, щонайменше 35 заручників - діти, причому 18 із них - віком 10 років і молодше.

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Крім того, Біньямін Нетаньяху 21 листопада зустрівся з сім'ями заручників. За словами прем'єра, він поділився з родичами викрадених усіма даними про дипломатичні та розвідувальні зусилля, яких уряд у Тель-Авіві "докладає цілодобово" для звільнення захоплених ізраїльтян.

Нетаньяху запевнив, що повернення заручників є його особистою відповідальністю і що Ізраїль не припинить боротьбу, поки не поверне всіх викрадених додому, не знищить ХАМАС і не переконається, що загрози з Гази більше не буде.