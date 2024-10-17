Непросте рішення: Австралія передасть Києву 49 танків Abrams

Австралія надасть Україні 49 застарілих танків M1A1 Abrams вартістю 163 мільйони доларів, заявив у четвер, 17 жовтня, міністр оборони країни Річард Марлз. Австралія замінить їх 75 танками нового покоління M1A2.

Ще в лютому Марлз зазначав, що передача Україні танків, які виводяться з озброєння, не стоїть на порядку денному уряду. 17 жовтня він вказав, що рішення про передачу 49 Abrams не є відступом від попередньої позиції.

"Ми постійно говоримо з українським урядом про те, як найкраще ми можемо його підтримати. Ми розглядаємо матеріальну базу, що маємо, її ефективність, стан, в якому вона знаходиться, відверто кажучи, чи зможе вона змінити ситуацію, чи можна її підтримувати і обслуговувати так, щоб вона могла продовжувати боротьбу. І танки Abrams відповідають усім цим критеріям", - сказав Марлз в інтерв'ю Австралійській телерадіомовній корпорації.

Попри критику опозиційних депутатів щодо затримки рішення про передачу, посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав крок уряду.

"Це дуже своєчасна, дуже суттєва і дуже правильна заява. Ми поважаємо рішення уряду. Воно було непростим, і я дуже радий, що воно було позитивним", - заявив Мирошниченко.

Враховуючи цю поставку, Австралія вже передала Україні військової допомоги на суму понад 1,3 мільярда австралійських доларів (866 мільйонів доларів) від лютого 2022 року.

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