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Непросте рішення: Австралія передасть Києву 49 танків Abrams

Анастасія Шепелева
17 жовтня 2024 р.

Після місяців переговорів уряд Австралії ухвалив рішення надати Україні 49 танків американського виробництва M1A1 Abrams. Австралія замінить їх собі на сучасні танки.

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Танки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams Фото: U.S. Army/abaca/picture alliance

Австралія надасть Україні 49 застарілих танків M1A1 Abrams вартістю 163 мільйони доларів, заявив у четвер, 17 жовтня, міністр оборони країни Річард Марлз. Австралія замінить їх 75 танками нового покоління M1A2.

Ще в лютому Марлз зазначав, що передача Україні танків, які виводяться з озброєння, не стоїть на порядку денному уряду.  17 жовтня він вказав, що рішення про передачу 49 Abrams не є відступом від попередньої позиції.

"Ми постійно говоримо з українським урядом про те, як найкраще ми можемо його підтримати. Ми розглядаємо матеріальну базу, що маємо, її ефективність, стан, в якому вона знаходиться, відверто кажучи, чи зможе вона змінити ситуацію, чи можна її підтримувати і обслуговувати так, щоб вона могла продовжувати боротьбу. І танки Abrams відповідають усім цим критеріям", - сказав Марлз в інтерв'ю Австралійській телерадіомовній корпорації.

Попри критику опозиційних депутатів щодо затримки рішення про передачу, посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав крок уряду.

"Це дуже своєчасна, дуже суттєва і дуже правильна заява. Ми поважаємо рішення уряду. Воно було непростим, і я дуже радий, що воно було позитивним", - заявив Мирошниченко.

Враховуючи цю поставку, Австралія вже передала Україні військової допомоги на суму понад 1,3 мільярда австралійських доларів (866 мільйонів доларів) від лютого 2022 року.

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