Неподалік Роттердама вантажівка в'їхала у натовп: є загиблі

У громаді Нью-Баєрланд біля Роттердама вантажівка в'їхала у юрбу людей на вуличному святі. Щонайменше троє загинули.

У Нідерландах, у громаді Нью-Баєрланд, що у 30 кілометрах на південь від Роттердама, вантажівка в'їхала у натовп людей на вуличному святі, щонайменше троє загинули, повідомляє dpa із посиланням на місцевого мовника NOS. Трагедія сталася ввечері суботи, 27 серпня.

За даними поліції, вантажівка з'їхала з дамби і врізалася в натовп людей, які зібралися для барбекю. На місці трагедії працюють щонайменше десять машин швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Декількох людей госпіталізували. Обставини інциденту розслідуються.

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