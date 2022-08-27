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На місці подіїФото: ANP/dpa/picture alliance
СуспільствоНідерланди

Неподалік Роттердама вантажівка в'їхала у натовп: є загиблі

Анастасія Шепелева
49 хв. тому

У громаді Нью-Баєрланд біля Роттердама вантажівка в'їхала у юрбу людей на вуличному святі. Щонайменше троє загинули.

https://www.dw.com/uk/nepodalik-rotterdama-vantazivka-vihala-u-natovp-e-zagibli/a-62952537

У Нідерландах, у громаді Нью-Баєрланд, що у 30 кілометрах на південь від Роттердама, вантажівка в'їхала у натовп людей на вуличному святі, щонайменше троє загинули, повідомляє dpa із посиланням на місцевого мовника NOS. Трагедія сталася ввечері суботи, 27 серпня.

За даними поліції, вантажівка з'їхала з дамби і врізалася в натовп людей, які зібралися для барбекю. На місці трагедії працюють щонайменше десять машин швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Декількох людей госпіталізували. Обставини інциденту розслідуються.

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