Неочікуваний візит. Джо Байден у Києві
Джо Байден прибув до столиці України з неанонсованим візитом і заявив про оголошення нового пакета допомоги Києву. "Ми оголосимо і про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми", - зазначив президент США.
Джо Байден прибув до Києва
20 лютого 2023 року уперше з початку війни РФ проти України американський президент Джо Байден відвідав Київ. Зранку понеділка в центральній частині української столиці були вжиті безпрецедентні заходи безпеки, зокрема перекрито автомобільний рух центральними вулицями міста.
Під звуки повітряної тривоги
Джо Байден прибув до Києва потягом, повідомляють ЗМІ. І спершу з Володимиром Зеленським він приїхав до Михайлівського золотоверхого собору. Саме у той час, коли президенти були там, у Києві, як і по всій Україні, оголосили повітряну тривогу. Під звуки повітряної тривоги президент США вшанував пам'ять загиблих захисників України.
Байден: Українці допомогли нам осягнути значення демократії
"Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії", - цитує Байдена у Києві пресслужба українського президента
Зеленський: Дякуємо за ваше лідерство
Володимир Зеленський наголосив, що особисто Джозеф Байден та все американське суспільство із самого початку розв’язаної Росією повномасштабної війни були разом з Україною. "Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", - зазначив Зеленський під час зустрічі з Байденом.
Усупереч всьому заради перемоги України
Обидва президенти задоволені, повідомив після їх зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба. "Атмосфера - максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота - вас ніхто не боїться!" - написав Кулеба у Facebook.
Байден оголосив про нову допомогу Києву
Президент США заявив, що сьогодні буде оголошено новий пакет американської допомоги розміром понад $0,5 млрд. "Там будуть додаткові боєприпаси для HIMARS, додаткові системи, які дадуть можливість захистити український народ від бомбардувань", - сказав він на пресконференції. "Пізніше ми оголосимо про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми", - додав Байден.