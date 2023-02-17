  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
6 фото
ПолітикаУкраїна
Олена Перепадя
1 год. тому
https://p.dw.com/p/4Njru
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Байден та Зеленський під час пресконференції в Києві

Байден в Києві: США дадуть Україні допомогу на $500 млн

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі

Мюнхенська конференція: "Ми збираємося перемогти, бебі"

Мюнхенська конференція: "Ми збираємося перемогти, бебі"

Політика19 лютого 2023 р.
Петро Порошенко

Порошенко в Мюнхені: Не вірте Путіну і не бійтеся його

Порошенко в Мюнхені: Не вірте Путіну і не бійтеся його

Політика18 лютого 2023 р.
Мюнхенська конференція з безпеки. Віртуальний виступ Володимира Зеленського

Експертка: Якщо РФ переможе, буде геополітична катастрофа

Експертка: Якщо РФ переможе, буде геополітична катастрофа

Політика18 лютого 2023 р.
Ukraine Kiew | Präsident Selenskyj und Sean Penn

"Українці переможуть": прем’єра "Суперсили" на Берлінале

"Українці переможуть": прем’єра "Суперсили" на Берлінале

Кіно18 лютого 2023 р.
Віртуальний виступ Володимира Зеленського на МКБ-2023

Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

Політика18 лютого 2023 р.
Ніко Ланґе

Експерт МКБ: Важливо наростити виробництво боєприпасів в ЄС

Експерт МКБ: Важливо наростити виробництво боєприпасів в ЄС

Політика17 лютого 2023 р.
На головну сторінку