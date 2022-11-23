  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Рятувальники на місці удару по Запоріжжю
Запоріжжя регулярно потерпає від російських обстрілів. На фото - рятувальники на місці удару в облансому центрі 10 жовтня. Фото: Jose Colon/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжі

Віолетта Чайковська | Олександр Куницький
1 год. тому

273-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 23 листопада.

https://p.dw.com/p/4JvYW

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 23 листопада (час київський).

++08:02++

Удар по пологовому відділенню Вільнянська Запорізької області російські солдати нанесли ракетами С-300, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива", - написав він у Telegram.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів двоповерхового корпусу поліклініки також врятували лікаря.

Тимошенко повідомив, що постраждали двоє лікарів, один - у важкому стані. Роботи з розбору завалів тривають.

++07:44++

РФ готує в Севастополі операторів іранських дронів - генштаб ЗСУ

За 22 листопада Росія завдала п'яти ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей України. Крім того, російські військові здійснили близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України.

Збройні сили України (ЗСУ) відбили минулої доби атаки військ РФ у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

++07:15++

Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжя

Вночі під ракетний обстріл зі сторони російських військ потрапило пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло немовля, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.  

Читайте також: Заклики вбивати українських дітей: пропагандиста повернули на RT

Українські діти про те, що таке війна

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рятувальники на місці удару по Запоріжжю

Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжі

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На в'їзді до Херсонської області

Повернення: як живе звільнений Херсон

Повернення: як живе звільнений Херсон

Конфлікти23 год. тому
Deutschland Augsburg | Aufstellung „Voices: ein Mosaik ukrainisch-jüdischen Lebens“

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Історія14 год. тому
Об'єднання ПСГ Німеччини: дефіциту газу при звичайні зимі не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Економіка14 год. тому
Проросійська демонстрація у Берліні

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Панорама19 год. тому
Жінки та чоловіки у центрі прийому біженців з України в аеропорту Берлін-Тегель

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Суспільство21 год. тому
external

Закупи по-українськи - тепер і в Херсоні!

Закупи по-українськи - тепер і в Херсоні!

Суспільство23 год. тому02:01 хв.
На головну сторінку