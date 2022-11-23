Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжі

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 23 листопада (час київський).
++08:02++
Удар по пологовому відділенню Вільнянська Запорізької області російські солдати нанесли ракетами С-300, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива", - написав він у Telegram.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів двоповерхового корпусу поліклініки також врятували лікаря.
Тимошенко повідомив, що постраждали двоє лікарів, один - у важкому стані. Роботи з розбору завалів тривають.
++07:44++
РФ готує в Севастополі операторів іранських дронів - генштаб ЗСУ
За 22 листопада Росія завдала п'яти ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей України. Крім того, російські військові здійснили близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України.
Збройні сили України (ЗСУ) відбили минулої доби атаки військ РФ у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької.
"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.
++07:15++
Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжя
Вночі під ракетний обстріл зі сторони російських військ потрапило пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло немовля, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.