 Повені на заході Німеччини: понад 30 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

Повені на заході Німеччини: понад 30 загиблих

Унаслідок рясних і тривалих злив одразу в кількох регіонах Німеччини сталися повені. Водою зруйновано або пошкоджено багато будівель та об'єктів інфраструктури. Понад три десятки людей загинули.

Кельн, 15 липня, повені, циклон Бернд

Кельн, 15 липня

У Німеччині кількість загиблих у зв'язку з повенями, спричиненими сильними зливами, за останніми даними, зросла до щонайменше 33 осіб, повідомляє агентство Reuters, у четвер, 15 липня. Найбільше від повеней постраждали такі західні німецькі федеральні землі, як Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау. Місцева влада каже про щонайменше 30 зниклих безвісти. За даними поліції, четверо людей загинули. Повідомляється також про щонайменше 25 інших будинків, котрим також загрожує руйнування внаслідок підтоплення. Поліція повідомила, що в районі Бад Ноєнар-Арвайлер загинули 18 осіб. 

Повінь у Німеччині

Затоплені вулиці міста Кордель у землі Рейнланд-Пфальц

У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.

Повінь у Німеччині

Через рясні опади багато водойм вийшли з берегів

Двоє загиблих рятувальників

Не краща ситуація в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, де так само зафіксовано численні випадки підтоплень житлових та інших будівель. Повідомляється про сотні викликів рятувальних бригад. У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я. У місті Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеву поліцію. 

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.

Повінь у Німеччині

Вода в центральній частині Вупперталю

Також залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.

Утім, повені спостерігаються не лише в цих двох землях. Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії.

Нині більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону "Бернд", тож місцями негода ще триватиме, застерігають метеорологи.

Дивитись відео 01:30

Негода в Німеччині: є загиблі й зниклі безвісти (15.07.2021)

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля рясних та тривалих дощів, що викликало великі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Затоплені вулиці

    Найбільше опадів випало в середу, 14 липня. Внаслідок повенів та злив в одному з округів регіону Айфель у землі Рейнланд-Пфальц загинули четверо людей. Лише в одному населеному пункті протягом ночі завалилися шість будинків. За даними поліції, понад 30 людей зникли безвісти.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Відірвані від світу

    Кілька населених пунктів в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц через дощі і повені виявилися відрізаними від навколишніх територій, повідомили в поліції. Близько 50 осіб чекали на порятунок на дахах будинків.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Авто під завалами внаслідок повені, Гаґен (Німеччина)

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Під завалами

    У землі Північний Рейн - Вестфалія найбільше від повеней постраждало місто Гаґен. Окрім злив, проблем додало те, що місцева річка Вольме у середу вийшла з берегів. Лише у цьому місті над подоланням наслідків негоди працювали 440 рятувальників.

  • Затоплення внаслідок повені в Кельні

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Повінь у Кельні

    Не минулося без жертв і в Північному Рейні - Вестфалії. Під час виконання робіт із порятунку постраждалих у землі загинули двоє рятувальників. У Кельні, за даними поліції, мертвими знайдено двох людей у затоплених підвалах. За даними газети Bild, ще троє людей загинуло в містах Золінґен та Райнбах.

  • Бундесвер у Німеччині залучений до подолання наслідків негоди

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, лише до Гаґена було спрямовано 200 військових, ще 100 вирушили до округу Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Як повідомили в компанії-операторі електромереж на заході Німеччини, загалом без електрики залишилися близько 190 тисяч домогосподарств. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди торкнулися також німецької залізниці. Deutsche Bahn закликала пасажирів за можливості відмовитися від поїздок до постраждалих регіонів. Внаслідок дощів під водою опинилися колії, а також було пошкоджено технічне устаткування. Через те що вода багато-де досі стоїть, у залізниці поки не беруться оцінювати загальні збитки.

    Автор: Данило Білик


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Докладно

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