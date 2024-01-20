Негода у США: загинули щонайменше 50 людей

Через низькі температури, потужні вітри та ожеледицю у США загинули щонайменше 50 людей, також спостерігаються перебої в авіасполученні та електропостачанні.

Внаслідок штормової погоди в США загинули щонайменше 50 людей, повідомляє у суботу, 20 січня, агенція AFP з посиланням на американські офіційні джерела та дані засобів масової інформації.

Низькі температури, снігові вітри та ожеледиця спричинили смертельні аварії на автодорогах, ускладнили авіасполучення та призвели до закриття шкіл й відключення електропостачання тисячам американців.

Так, департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив 14 жертв негоди, зокрема п'ятеро жінок загинули на шосе Пенсильванії у автотрощі. У штаті Кентуккі, за даними губернатора, відомо про п'ятьох загиблих, а в Орегоні троє людей постраждали від ураження електричним струмом внаслідок падіння лінії електропередачі на їхнє авто. За даними сайту відстеження Poweroutage.us, станом на вечір 19 січня 75 тисяч жителів Орегону залишилися без світла, губернатор штату оголосив надзвичайний стан.

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Також відомо про загиблих в Іллінойсі, Канзасі, Нью-Гемпширі, Нью-Йорку, Вісконсині та штаті Вашингтон. За даними порталу Flightaware, 19 січня скасували понад 1100 рейсів, ще вісім тисяч були затримані.

Загалом хуртовини вразили кілька частин США, включно з Тихоокеанським північним заходом, Скелястими горами та частиною Нової Англії, зокрема західним Нью-Йорком, де, за словами метеорологів, поблизу Буффало за п’ять днів цього тижня випало близько 1,9 метра снігу. Морози також поширилися на південь США - регіон, для якого така зимова погода - аномальна.

На цих вихідних очікуються ще більш складні погодні умови

Водночас метеорологи попереджають про значне погіршення погоди в деяких частинах США цими вихідними. "Черговий арктичний вибух принесе низькі температури та небезпечний холодний вітер на рівнинах і в долині Міссісіпі на сході США", - йдеться в останньому попередженні Національної служби погоди 19 січня.

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