Небезпека повторного наступу РФ на Київ залишається - військова адміністрація

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 29 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 30 травня (час київський).

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Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підтверджує існування небезпеки повторного наступу російських військ на Київ, але зазначає, що в сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін це здійснити неможливо. "Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою техніку та матеріально-технічних засобів", - цитує Жирнова офіційний портал Києва.

Голова МВА також запевнив, що українська столиця готується до цієї загрози. "Готуємо рубежі та позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду", - перелічив Жирнов.

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Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу під час візиту до України в понеділок, повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Раніше в МЗС Франції повідомили, що Колонна зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоби висловити солідарність її країни з Україною, а також запропонувати Києву більшу підтримку.

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Netflix підтвердив, що недоступний для росіян. 27 травня низка абонентів повідомили, що не можуть скористатися цим сервісом. Представник компанії розповів, що Netflix остаточно пішов з російського ринку, як і анонсував у березні, просто чекав завершення поточного платіжного циклу. Раніше компанія повідомляла, що в результаті виходу з Росії втратила 700 тисяч абонентів.

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НАТО більше не має зобов'язань перед РФ - заступник генсека

27 травня Основоположному акту НАТО-Росія виповнилось 25 років

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) більше не обмежена минулими домовленостями з Москвою щодо нерозміщення сил у Східній Європі, заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане.

У коментарі агентству AFP він наголосив, що своїм нападом на Україну та припиненням діалогу з НАТО Москва сама "анулювала весь зміст" Основоположного акта НАТО-Росія, ухваленого сторонами в 1997 році.

Читайте детальніше: НАТО більше не має зобов'язань перед РФ щодо військ у Східній Європі - заступник генсека

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Білоруські рятувальники проходять підготовку для дій в "особливих умовах" і найближчими тижнями отримають табельну зброю, розповів в ефірі каналу СТВ міністр із надзвичайних ситуацій Вадим Синявський. За його словами, наказ про озброєння міністерства надзвичайних ситуацій віддав правитель Білорусі Олександр Лукашенко. "До 15 червня ми отримуємо озброєння в міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань, які стоять за призначенням у цьому сегменті роботи МНС", - сказав Синявський. За його словами, насамперед допомога рятувальників може знадобитися для вирішення "внутрішніх проблем, пов'язаних із масовими заворушеннями", але співробітників відомства також залучать "у разі збройного конфлікту та агресії" щодо Білорусі.

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Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) вважає за необхідне підтримати Україну, зокрема постачанням зброї. "Без зброї союзників у Другій світовій війні Європа була би під владою нацистів. І якщо люди (українці. - Ред.) кажуть: ми хочемо боротися за свою свободу, ми навіть ризикуємо життям, тоді не наша справа - пояснювати їм із безпечного місця, що означає правильно", - сказав Ґаук в інтерв'ю газеті Bild. У той же час він висловив переконання, що Заходу необхідно продовжувати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, але "з позиції впевненості в собі та в своїх силах". "Лише успіх України може утримати Путіна від подальших імперських атак на сусідні європейські країни", - наголосив експрезидент ФРН.

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З середини квітня російські окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців - біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram. За її даними, на Старокримському кладовищі на околиці тимчасового окупованого Маріуполя впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу, тіла вбитих тут вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання.

У міськраді нагадують, що ще близько п'яти тисяч осіб поховали комунальні служби до середини березня, а під завалами, на стихійних кладовищах і в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл. "Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Тому оцінка вбитих російською армією цивільних може суттєво збільшитися, припускають у Маріупольській міськраді.

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У чернетці рішення Європейської Ради, засідання якої має розпочатися в понеділок у Брюсселі, міститься пропозиція запровадити в рамках шостого пакета санкцій проти РФ ембарго на постачання російської нафти, але за винятком трубопровідної. Чернетка документа буде обговорюватись лідерами Європейського Союзу та ще може бути змінена, пише агенція Reuters.

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Експрезидент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського. У ньому він повідомив, що прямує з Києва на конгрес і саміт Європейської народної партії у Роттердамі, та висловив сподівання, що йому більше не відмовлятимуть у виїзді з території України.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє, що з третьої спроби Порошенку вдалось в понеділок перетнути кордон із Польщею. Раніше - спочатку 27 травня, а потім 28 травня – прикордонники відмовили йому у виїзді з України на Парламентську асамблею НАТО нібито через проблеми з документами.

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Харківська ТЕЦ-5 з червня зупиняє роботу та планує законсервувати обладнання. через неможливість сплачувати за газ за запропонованою "Нафтогазом" новою ціною. "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" із 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, збільшивши їх утричі: із 7,9 тисячі гривень до 29,4 тисячі гривень за тисячу кубометрів палива. Це зумовлює дуже скрутне становище для всієї вітчизняної генерації і, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 в міжопалювальний та опалювальний періоди", - йдеться в заяві підприємства, цитує державне інформагентство "Укрінформ".

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Польща готова стати гарантом безпеки України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України після завершення війни.

Анджей Дуда

"Якщо Україна попросить нас бути її гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна завершиться, якщо це відбудеться, якщо такі умови для миру будуть ухвалені, то тоді так, Польща братиме у цьому участь", - сказав Дуда в інтерв'ю CNN. На його думку, прагнення Києва отримати міжнародні гарантії безпеки у випадку, коли він не може приєднатися до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), є природним.

Читайте детальніше: Польща готова стати гарантом безпеки України після завершення війни - Дуда

++11.12++

Звуки вибухів, які пролунали вночі в Сумському районі, виявились спричиненими двома авіаударами, нанесеними ракетами з території Росії по Хотінській громаді. Цей район російська армія також обстріляла в понеділок зі своєї території з реактивної системи залпового вогню та з самохідних артилерійських установок, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Шосткинський район області війська РФ обстріляли з міномета з території Росії. Крім того, росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій. За попередніми даними, жертв немає, руйнування уточнюються.

++10.35++

Британська розвідка: В РФ "нищівні втрати" офіцерів

Під час війни проти України російська армія, судячи з усього, зазнала нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангу. Про це повідомляє військова розвідка Великобританії. За її інформацією, командири бригад і батальйонів армії РФ вимушені перебувати безпосередньо на передових позиціях, оскільки на них покладений "безкомпромісний рівень відповідальності" за результат очолюваних ними підрозділів. Натомість молодшим офіцерам доводиться керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки війську РФ бракує підготовлених сержантів, які виконують цю роль у західних арміях, вказують у британській спецслужбі.

У розвідці також прогнозують, що втрата значної частини молодих професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми РФ із модернізацією підходу до армійського командування та управління. Що ж стосується нинішньої ситуації, то вже зараз батальйонні тактичні групи, які формуються з уцілілих в Україні підрозділів, будуть менш ефективними через брак молодших офіцерів. У британській розвідці вважають, що цей дефіцит командирів, на тлі численних достовірних повідомлень про бунти серед російських військових в Україні, вочевидь, призведе до подальшого зниження морального духу та погіршення дисципліни.

++10.00++

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, із початку розв'язаної Росією війни 243 дитини загинули та понад 444 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Зокрема, стало відомо, що 29 травня внаслідок артилерійського обстрілу, завданого російськими окупантами по селу Миролюбівка Херсонської області, загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей отримали поранення: семимісячне немовля і п'ятирічна дівчинка. Протягом останньої доби ювенальні прокурори також виявили, що 26 травня через обстріл військами РФ Лисичанська Луганської області був поранений 16-річний підліток, а 25 травня в результаті обстрілу села Студенок Ізюмського району Харківської області отримав поранення трирічний хлопчик.

Напередодні, 29 травня, повідомлялося про 242 загиблих та 440 поранених українських дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві – 16 та Житомирській області - 15. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

++09.35++

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в понеділок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Як повідомляє французьке МЗС, під час зустрічі Колонна висловить солідарність її країни з Україною, а також запропонує Києву більшу підтримку.

++09.12++

Підрозділи російської армії увійшли на околиці Сєвєродонецька, внаслідок обстрілів з їхнього боку двоє жителів міста були вбиті, п'ятеро поранені, повідомив вранці у понеділок голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни присутні на північно-східних та південно-східних околицях міста. "Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни", - написав Гайдай у Telegram. Загиблі - люди, які саме готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали також двоє мешканців Сиротиного.

Протягом 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську - 18, у Врубівці - 10 та будинок культури, у Золотому - три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці - по два будинки, додав Гайдай.

++08.38++

Свіжі супутникові знімки свідчать, що російське вантажне судно з зерном, вірогідно, вкраденим з українських сільськогосподарських підприємств, прибуло до сирійського порту Латакія.

"Матрос Позинич" у порту Латакія 10 травня

Так, супутникові знімки, надані компанією Maxar Technologies, зафіксували російський балкер "Матрос Позинич" у сирійських водах 27 травня. Це вже його другий рейс до цієї країни протягом останніх чотирьох тижнів, повідомляє CNN.

"Матрос Позинич" - одне із трьох суден, на які вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор та шлях на південь вздовж узбережжя Туреччини. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

++08.09++

Заступник голови комітету з оборони в німецькому парламенті Геннінг Отте (Henning Otte) з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) розкритикував телефонні переговори канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з президентом РФ Володимиром Путіним. Політик сказав виданню Redaktions Netzwerk Deutschland, що, на його думку, ці розмови не приносять якогось успіху, і краще би Шольц розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Востаннє телефонні переговори Шольца з Путіним відбулися 28 травня за участю президента Франції Емманюеля Макрона, і тривали 80 хвилин.

++07.43++

Вночі й на світанку Росія нанесла два ракетних удари по Одещині. "Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік", - повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Олексій Братчук із посиланням на оперативне командування "Південь". Одну ракету вдалось збити силами протиповітряної оборони. Постраждалих серед населення немає.

++07.24++

Російська армія не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, повідомляє вранці у понеділок генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, на Донецькому напрямку російські підрозділи зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та блокуванні основних логістичних шляхів. На Лиманському напрямку армія РФ закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ, зазначається у повідомленні. На Слов'янському напрямку угруповання РФ проводить перегрупування військ для поновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєвєродонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території Російської Федерації до визначених районів боєприпаси та техніку", - повідомляють у генштабі. Тривають артилерійські та/або авіаційні удари й на інших напрямках: на Сіверському, Харківському, Курахівському, Новопавлівському та Криворізькому. На Бахмутському напрямку російські солдати перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля - Комишуваха.

++06.57++

У Сумському та Охтирському районах Сумської області у ніч на понеділок пролунали вибухи, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову ОВА Дмитра Живицького. "Сумський і Охтирський райони. Пролунали кілька вибухів. Подробиці згодом", - написав Живицький у телеграм-каналі в ніч на понеділок.

++06.44++

У разі, якщо Угорщина продовжить блокувати згоду всередині ЄС щодо ембарго на російську нафту, рішення варто ухвалити без Будапешта, закликає євродепутат від Європейської народної партії Мартін Вебер (Martin Weber). Не можна допускати, щоби Віктор Орбан тримав у заручниках всю Європу, переконаний політик. На саміті ЄС, який розпочнеться у понеділок, лідери спільноти зроблять останню спробу домовитися про нафтове ембарго. Угорщина пручається такому кроку, оскільки на дві третини від загальних обсягів споживання залежить від російської нафти, що надходить нафтопроводом "Дружба".

++05.57++

Місто Новий Буг на Миколаївщині зазнало значних руйнувань внаслідок ракетного обстрілу у ніч на понеділок. Про це повідомила міська рада у соціальній мережі Facebook. Повідомлення про повітряну тривогу і вибухи надходять також з Одеси.

++05.28++

Партії урядової коаліції у Німеччині - СДПН, ліберали і Зелені, а також опозиційна ХДС - досягли згоди щодо виділення 100 мільярдів євро на підвищення обороноздатності країни протягом наступних років. Безпрецедентні видатки на устаткування Бундесверу дозволять Німеччині вперше за багато років виконати зобов'язання країни в рамках НАТО, згідно з якими країни Альянсу мають виділяти на армію два відсотки від ВВП.

Широкий компроміс між владою і опозицією у Бундестазі був необхідним, аби внести зміни до Основного закону. Адже додаткові мільярди на оборону виділятимуться за рахунок запозичень. Для запозичень у таких обсягах уряду доведеться збільшити дефіцит бюджету, що наразі заборонено Основним законом.

З ініціативою рішучої модернізації армії за рахунок спецфонду обсягом у 100 мільярдів євро 27 лютого - за лічені дні після нападу Росії на Україну - виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Читайте детальніше: У Німеччині погодили правову основу спецфонду Бундесверу на 100 млрд євро

++04.49++

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спростував чутки про те, що глава Кремля Володимир Путін хворий. "Президент Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати і слухати його виступи. Не думаю, що осудні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання", - зазначив глава російського МЗС в інтерв'ю французькому телеканалу TF1. "Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися, хто і як виглядає", - додав Лавров.

++04.12++

З початку російського вторгнення в Україну, Німеччина заморозила активи російських олігархів на німецьких рахунках на суму майже 143 мільйони євро. Станом на 23 травня російські компанії та установи відповідно до законодавства ЄС конфіскували загалом 142 990 409 євро, повідомляє газета Bild з посиланням дані міністерства фінансів Німеччини. Сума конфіскованих активів на кінець лютого невдовзі після початку війни становила 342 тисячі євро. До 21 березня німецькі фінансові установи повідомили Бундесбанк про заморожування активів олігархів на неповні 95 мільйонів євро.

++03.38++

Підрозділи Збройних сил України в обмежених масштабах успішно пішли у контранступ на південному напрямку, змушуючи росіян перейти до оборони на межі Миколаївської і окупованої Херсонської області. Аналізуючи цілі ситуативного контрнаступу, аналітики вашингтонського Інституту дослідження війни зазначають, що операція має завадити укріпленню оборонних рубежів росіян на південній вісі. Експерти не очікують, що на даному етапі контрнаступ призведе до повернення значних територій під контроль України. Натомість дії української армії, як очікується, змусять Росію шукати підкріплення для Херсонщини. Крім того, контрнаступ покликаний не допустити консолідації адміністративного контролю на окупованих територіях півдня, резюмують фахівці Інституту дослідження війни.

У неділю, 29 травня, про успішну контратаку на південь від Кривого Рогу, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Вілкула. За даними, оприлюдненими посадовцем у неділю у його телеграм-каналі, українські вояки знищили близько двох десятків одиниць військової техніки противника.

++02.19++

Німецькі урядові відомства погодили критерії для прискореної процедури надання посвідки на проживання в Німеччині росіян, які перебувають в опозиції до Кремля і яким загрожує особлива небезпека в Росії. Про це у понеділок, 30 травня, повідомляють видання групи Funke. Такі люди зможуть без бюрократичної тяганини отримати дозвіл на більш тривале перебування в Німеччині, замість шенгенської візи стандартної тривалості у 90 днів. До групи потенційних претендентів на притулок, що надається у стислі терміни, можуть бути включені правозахисники, представники опозиції, науковці, журналісти.