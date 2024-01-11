Неякісна продукція для ЗСУ: майно Гринкевичів арештували

На майно родини і компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який був одним з найбільших постачальників міноборони, наклали арешт. Його звинувачують в розкраданні коштів для ЗСУ і спробі дати хабар слідчому ДБР.

Суд арештував майно родини та підконтрольних компаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників міністерства оборони України. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 11 січня.

У повідомленні не вказується ім'я бізнесмена, втім згідно з викладеними обставинами справи йдеться про Ігоря Гринкевича, якому закидають розкрадання понад мільярда гривень, виділених на армію, та спробу дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань (ДБР).

Арешт майна для відшкодування збитків міноборони

У ДБР розповіли, що в межах розслідування постачання товарів для Збройних сил України (ЗСУ) правоохоронці провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, а також за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.

"Отримано висновок експертів згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби міністерства оборони України в 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ", - наголосили в ДБР.

Для відшкодування збитків наклали арешт на нерухомість та автомобілі преміумкласу сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Оборудки з одягом для ЗСУ на понад мільярд гривень

Кілька місяців тому ДБР порушило проти Гринкевича кримінальне провадження за підозрою в оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, його компанії виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, але не мали для цього належних виробничих, складських та інших потужностей.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угод були виконані з запізненням від трьох до п'яти місяців.

Крім того, аналіз контрактів і митних документів виявив факти завищення вартості поставлених товарів. За попередніми оцінками, все це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень.

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Міноборони розриває контракти з Гринкевичем

Після розголосу у міноборони заявили, що всі контракти з компаніями Гринкевича розривають.

ДБР також перевіряє можливу причетність до схем колишніх посадовців міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

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