В уряді закликали не цькувати українців, які за кордоном

Віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала не залякувати українців, які знаходяться за кордоном після того як нардепка Мар'яна Безугла сказала, що ті, хто не стане на військовий облік, можуть відмовитись від громадянства.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала не залякувати українців, які знаходяться за кордоном.

"Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди поверталися. Але, можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків. Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів", - написала вона в Telegram у понеділок, 3 червня.

Верещук закликала "прагматично дивитися" на питання, оскільки негативні публічні заяви або жорсткі кроки "реально користі не дадуть".

"Ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла. А от що цілком можливо, що кожна така публічна заява означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні. Тобто, всілякі такі лякалки мобілізацію не покращують, а демографію та економіку погіршують. То нащо це робити?" - зазначила вона.

Безугла про українських чоловіків за кордоном: "А вони наші?"

Днями народна депутатка від провладної фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що військовозобов'язані, які у визначений термін не оновлять свої військово-облікові дані та не повернуться в Україну стати на військовий облік, мають відмовитись від громадянства України, пише "Громадське".

"Давайте будемо реалістами: це воля кожної людини - вирішити, чи він буде повертатися в Україну, якщо він військовозобов'язаний, ставати добровольцем або просто перебувати на обліку, чи не буде. Ніхто його за руки, швидше за все, затягувати та робити екстрадицію не буде", - сказала Безугла під час токшоу на "Суспільному".

На зауваження народної депутатки з фракції "Голос" Юлії Клименко, що в разі неоновлення даних щодо військовозобов'язаного можуть відкрити кримінальну справу, Безугла відповіла: "Окей, хай здає український паспорт, бере інший". На наступне питання Клименко, чи готова Безугла втратити мільйони людей, та відповіла: "А вони наші? Вони кожен зробить свій вибір".

Новий закон про мобілізацію стосується і українців за кордоном

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Протягом 60 днів (до 16 липня включно) всі військовозобов'язані віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Це можна зробити в територіальних центрах комплектування (ТЦК), центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті у мобільному додатку "Резерв+". Вимога стосується і українців за кордоном.

Після ухвалення закону та до його набуття чинності міністерство закордонних справ України обмежило консульські послуги українським чоловікам з кордоном. Після набуття законом чинності консульські послуги відновили з умовою - подання військово-облікових документів.