Не знаєш англійської - забувай про кар'єру в Україні?

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Він передбачає, що англійська має стати обов'язковою вимогою при призначенні на державні посади. Англійською мовою обов'язково мають заговорити не лише держслужбовці всіх категорій, але й офіцери, котрі служать за контрактом, а також правоохоронці середнього та вищого складу. Вчити англійську, згідно з документом, доведеться прокурорам, митникам та представникам органів місцевого самоврядування, якщо посада передбачає міжнародну співпрацю.

Англійської мови має стати більше й у громадських місцях. Так, згідно з документом, в музеях, аеропортах, на вокзалах, в громадському транспорті інформація поруч з українською має дублюватися англійською. На державному кордоні з іноземцями, які не володіють українською, прикордонний та митний контроль має здійснюватися англійською або іншою мовою - "прийнятною для сторін".

Відповідний законопроєкт вніс на розгляд парламенту президент України Володимир Зеленський. Перед голосуванням, яке відбулось у серед, 22 листопада, профільний комітет вніс до документу низку правок, зокрема прибрав нашумілу норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу із субтитруванням, на чому раніше наполягав президент. Як у соціальних мережах повідомляли депутати Володимир Вʼятрович та Євгенія Кравчук, із законопроєкту викреслили також усі норми, котрі звузили б сферу застосування української на телебаченні й у кінопрокаті.

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Англійська мова в освіті - високі очікування

Натомість залишилася норма про те, що вивчення англійської мови має обов'язково починатися ще з дитячого садочка. У школах же кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію.

В освітній фундації GoGlobal, яка вже не один рік виступає за закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, привітали такий законопроєкт. Це дуже потрібно для української освіти, вважає керівниця освітніх програм GoGlobal Любов Залюбська, оскільки це допоможе уніфікувати викладання англійської та підвищити його рівень.

Залюбська звернула увагу на те, що зараз у середній школі діє паралельно два державних стандарти з вивчення англійської: старий стандарт, за яким ще навчаються 7-9 класи, та новий освітній стандарт, який впроваджується разом з Новою українською школою (НУШ) вже з 5 класу. За старим стандартом випускники 9 класу повинні знати англійськи на рівні А2, а за новим - на рівні В2. "Держава вже закріпила свої очікування щодо знань англійської мови на більш високому рівні. Ухвалений законопроєкт, коли стане законом, ще й посилить усе це", - каже Залюбська.

Вона сподівається, що й у дошкільних закладах рівень викладання англійської підвищиться. Як констатувала Залюбська, не багато дитсадків включають вивчення англійської у свою роботу, а тепер очевидно їм доведеться шукати вчителів, розробляти методологію й матеріали для роботи з маленькими дітьми, аби вони могли опановувати мову.

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Для військових знати англійську життєво важливо

Надзвичайно потрібна англійська для військовослужбовців, оскільки багато хто з них працює з військовою технікою та озброєнням західного зразка, інструкції для використання яких написані англійською мовою. Тож у Збройних силах України вже активно вивчають англійську - навіть попри те, що це ще не є обов’язковою вимогою.

"Оскільки ми поступово інтегруємося до НАТО, то знати англійську військовим вищого офіцерського складу обов’язково потрібно", - каже військовослужбовець Збройних Сил України Олег Мартиненко, який до служби в армії був експертом Центру громадянських свобод. Але, продовжив він, знання англійської потрібні й для того, аби розуміти маркування на озброєнні, щоб знати яку клавішу тиснути, аби, наприклад, ручний гранатомет спрацював. "Бо там стрілочка є, яку треба наводити на ціль, але якщо не знаєш англійську, то можна ненароком вистрелили у своїх товаришів позаду", - каже Мартиненко.

Він розповідає, що у бойових бригадах військовослужбовці вивчають мову завдяки відеоурокам з військової англійської мови. "Звичайно, що на лінії фронту зараз не до цього і вивчення англійської там рухається помалу, але всі інші бригади опановують мовний мінімум, необхідний для роботи за один-два місяці", - зауважує Мартиненко. Він вважає, що норма обов’язкового володіння англійської мови загалом підтримується військовими.

Держслужбовцям треба дати час на опанування англійської

Однак не все так просто з державними службовцями, яких зобов’яжуть надавати при працевлаштуванні на роботу сертифікату на знання англійської. "Не можна відкидати тих, хто не знає англійську на належному рівні зараз, але може бути корисним державі", - зазначає у розмові з DW голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. На його думку, швидке й різке запровадження цієї норми може негативно вплинути на якість кадрів на держслужбі. "Людей, охочих працювати на державній службі й так мало, а якщо вибирати з них тих, хто знає англійську, то взагалі отримаємо кадровий голод", - каже експерт. Коліушко пропонує давати держслужбовцям рік на вивчення англійської після призначення на посаду, а вже потім влаштовувати для них відповідний тест.

При цьому Коліушко застерігає, аби не сталося так, що на тлі заохочення до вивчення та застосування в Україні англійської володіння українською мовою перетвориться другорядне питання. Експерт вказує на те, що законопроєкт має ще бути серйозно доопрацьований, аби вилучити всі норми, які можуть загрожувати українській мові. "Англійська має бути, але вона має бути другою мовою, аби ми не опинилися в ситуації, як було раніше, коли можна було жити без української, знаючи тільки російську. І щоб тепер не з'явилися такі люди, які, знаючи англійську, відмовлятимуться говорити українською", - сказав Коліушко.