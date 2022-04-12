Не покликали на річницю звільнення Бухенвальда: Мінськ обурився

Міністерство закордонних справ Білорусі вручило послу Німеччини в Мінську Манфреду Гутереру (Manfred Huterer) ноту протесту через те, що на пам'ятні заходи з нагоди 77-ї річниці звільнення нацистських концентраційних таборів Бухенвальд і Дора-Міттельбау, які проходили у ФРН 11 квітня, не запросили офіційних представників Білорусі та РФ.

Раніше адміністрація фонду "Меморіали Бухенвальда і Міттельбау-Дора" надіслала консульським представництвам Росії та Білорусі повідомлення, що їхня присутність на цих заходах небажана. Директор фонду Крістіан Ваґнер (Jens-Christian Wagner) назвав нестерпною думку про можливу участь білоруських чи російських офіційних осіб у пам'ятних заходах, нагадавши про загибель колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка від обстрілу військами РФ Харкова.

Прем'єр-міністр федеральної землі Тюрингія в Німеччині Бодо Рамелов на поминальній службі за Борисом Романченком, який пережив Бухенвальд, але загинув від ракетного удару Росії по Харкову.

96-річний Романченко загинув у березні від російської ракети у власній квартирі в Харкові. Він пройшов через чотири нацистські концтабори: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. Упродовж багатьох місяців чоловік не виходив зі своєї квартири, побоюючись заразитися коронавірусом. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що росіяни вбивають в Україні, зокрема, і жертв нацистів, прикриваючись "операцією по денацифікації".

МЗС Білорусі заявило про "неприпустимість зневажання пам'яті жертв білоруського народу в роки Другої світової війни та десятків тисяч білоруських в'язнів концтаборів" і про те, що відмова запрошувати офіційних представників республіки не може бути виправдана "миттєвими чи кон'юнктурними міркуваннями".

Водночас на пам'ятні заходи запросили представників громадянського суспільства Росії та Білорусі, а також вшанували всіх жертв концтаборів, в тому числі російських, білоруських та українських в'язнів.

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