Не лише Leopard: Польща готова передати Україні ще 60 танків

Окрім 14 танків Leopard 2, Польща готова передати Україні ще 60 інших модернізованих танків з власних запасів, зокрема 30 PT-91, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 27 січня.

++12:50++

СБУ повідомила про підозру колишньому представнику окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини, якого у 2016 році призначили "заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" самопроголошеного утворення "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба СБУ, не називаючи його імені.

"На цій "посаді" він виконував завдання Москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу регіону на потреби країни-агресора. Насамперед "посадовець" займався налагодженням безперебійного постачання українського вугілля до РФ", - йдеться у повідомленні служби у Telegram.

Співробітники СБУ встановили, що з вересня 2015 по лютий 2016 року за його вказівкою до Ростовської області РФ було незаконно вивезено 230 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму понад 200 мільйонів гривень. Для цього на території Росії створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в російській валюті. Отримані гроші направляли на фінансування і матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків на сході України, повідомили в СБУ.

У відомстві підкреслюють, що "посадовець" самопроголошеного утворення сприяв захопленню бойовиками одного з найбільших вугільних гігантів Луганщини.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною третьою статті 28 частиною першою статті 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України", - зазначається у повідомленні.

++12:20++

Європейський Союз пропонує новий раунд широких санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну, повідомило видання Bloomberg, посилаючись на документи ЄС. "Запропоновані заходи доєднають Мінськ до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на Росію, зокрема, обмеженнь на ключові технології та енергетичний сектор країни", - зауважує видання.

За даними Bloomberg, санкції, зокрема, передбачатимуть заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни. Крім того, передбачені обмеження щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота, предметів розкоші, інвестицій та надання певних послуг. До санкційних обмежень також увійдуть заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни та ключовим джерелам доходу.

++11:40++

Кількості дронів-камікадзе "Shahed"іранського виробництва, які залишилися у Росії, достатньо "лише для кількох масштабних ударів", якщо вони не отримали або незабаром не отримають нову партію. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають: 7 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що в РФ залишилося 90 дронів. Водночас в ISW зауважують, що 23 січня голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, щоб "розширити двосторонню співпрацю" і, ймовірно, обговорював з ним надання Росії озброєнь іранського виробництва.

++11:20++

Вашингтон передасть Києву танки Abrams у модифікації M1A2, повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Водночас вона зауважила, що цих в США немає "надлишку" цих танків на складах, тому на їхню передачу Україні "знадобляться місяці". Сінгх також нагадала, що українським військовим буде необхідно навчитися користуватися і обслуговувати ці машини, "що також займе дуже багато часу".

При цьому Сінгх не підтвердила, але й не спростувала інформацію ЗМІ, що Вашингтон відмовляється відправляти вже готові машини через секретну броню, до якої входить збіднений уран, і тому вирішив замовити нову бронетехніку у виробників. "Мені нема чого сказати. Я не можу підтвердити ці повідомлення", - сказала представниця Пентагону, відповідаючи на запитання журналіста.

++10:50++

Росіяни, ймовірно, навмисно поширюють дезінформацію щодо своїх успіхів в районі Вугледару на Донеччині і Оріхова на Запоріжжі, щоб підтримати враження, що їхні наступальні дії тривають, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter міноборони країни.

За оцінками розвідників, російські підрозділи, скоріше, проводили локальні розвідувальні атаки поблизу цих міст, але "дуже малоймовірно", що вони справді досягли якихось істотних успіхів.

++10:20++

Уряд Японії запроваджує нові санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про заморожування активів 22 фізичних та трьох юридичних осіб та заборону на експорт товарів 49 російським компаніям, повідомило міністерство закордонних справ країни.

До переліку осіб, чиї активи заморожує Японія, зокрема, потрапили російське військове командування та члени уряду РФ.

Серед товарів, постачання яких буде заборонене з 3 лютого, вказуються радіоактивні матеріали, ядерні установки, водомети, обладнання для розвідки нафти та природного газу. Також в перелік внесені обладнання для виявлення вибухівки, портативні генератори, лазерні зварювальні апарати, підшипники. До списку також додані матеріали та хімікати, сльозогінний газ, порошок для відбитків пальців, вибухові речовини, речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення, а також вакцини і медичні вироби.

++10:00++

Окрім 14 танків Leopard 2, Польща готова передати Україні ще 60 інших модернізованих танків з власних запасів, зокрема 30 PT-91 (модернізована версія радянських Т-72М1), повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Політик додав, що його країна вже надала Києву не менше 250 танків, однак, зважаючи на те що кількість таких машин в Росії може досягати 15 тисяч, Україні надто важливо отримувати нові постачання.

++09:25++

Народного депутата України Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу", повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", - написала вона в Telegram.

Напередодні Тищенка виключили з партії "Слуга народу" через його скандальну поїздку в Таїланд.

++09:00++

Перша група українських військових прибула до Німеччини для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder. Військові прибули в Кельн в четвер, їхня підготовка має розпочатися незабаром, повідомляє dpa з посиланням на джерела в безпекових колах.

Навчання є частиною військової допомоги Україні.

++08:20++

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомляють, що фіксують за межами об’єкта потужні вибухи. Це вказує на військову діяльність поблизу майданчика, заявив очільник агентства Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Майже щодня за останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штаб-квартиру у Відні. Деякі вибухи, очевидно, відбуваються на деякій відстані від найбільшої в Європі атомної електростанції, тоді як інші здаються набагато ближчими до самого об’єкта. Вчора приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів на станції, а сьогодні було чутно більше", - йдеться у повідомленні, опублікованому 26 січня.

Гроссі заявив, що ці ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС ще більше підкреслюють життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо майданчика.

++07:40++

Протягом минулої доби війська РФ завдали 44 авіаційних удари по території України, 18 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе були збиті.

Також війська РФ здійснили 70 пусків ракет, 47 ракет було знищено, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Окрім того, російські військові за добу здійснили 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначається у повідомленні.

Читайте також: Масовані ракетні удари Росії: четверо загиблих, пошкоджені енергооб'єкти

++07:15++

У Польщі відкрили енергетичний хаб rescEU, який виступатиме як логістичний центр для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні. Відкрили його єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро на придбання генераторів для забезпечення енергетичного резерву rescEU. Як перший крок, в Україну буде доставлено 1000 нових генераторів із польського резерву rescEU на додаток до 1400 генераторів і мільйонів одиниць енергетичного устаткування, які були вже запропоновані через Механізм цивільного захисту ЄС, повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Цей європейський хаб дозволить міжнародним партнерам і приватному сектору спрямовувати свої пожертви, а Європейський Союз надасть повне фінансування транспортних послуг для доставки допомоги з хабу до України.

"Оскільки Росія продовжує умисно атакувати цивільні цілі, цей хаб rescEU, розміщений у Польщі, стає енергетичним порятунком для України в надзвичайних ситуаціях", - написав Ленарчич у Twitter.