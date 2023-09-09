Індія чи Бхарат: Моді на G20 вдався до доколоніальної назви

На відкритті саміту Великої двадцятки в Нью-Делі перед прем'єром Нарендрою Моді стояла табличка з доколонільною назвою "Бхарат" замість традиційного варіанту "Індія".

На відкритті саміту лідерів Великої двадцятки (G20) в Нью-Делі в суботу, 9 вересня, на табличці прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді країна була названа "Бхарат". Логотип заходу містив обидві назви. Раніше на подібних заходах використовувався лише варіант назви "Індія", пише агенція Reuters.

"Бхарат вітає делегатів як головуючий G20", - сказав Моді на гінді - мові якою розмовляє більшість населення країни. Бхарат є одним з варіантів доколоніальних назв Індії разом з Бхарата та Гіндустан. Усі ці найменування є взаємозамінними в індійському суспільстві.

На початку цього тижня президентка Індії Драупаді Мурму назвала себе "президенткою Бхарату" в запрошеннях лідерам G20 на прийом з вечерею. Це викликало припущення щодо планів влади офіційно змінити назву країни.

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Дві назви однієї країни

Індія здобула незалежність в 1947 році, а до цього майже 200 років була колонією Британської імперії. Хоча деякі прихильники назви "Бхарат" стверджують, що назву "Індія" дали британські колонізатори, історики кажуть, що це найменування передувало колоніальному правлінню на багато століть.

У конституції країни записані обидві назви. "Індія, іншими словами, Бхарат, засновується як союз штатів", - йдеться у першій статті. В тексті вжиті назви як англійською, так і санскритом.

Експерти припускають, що використання владою назви "Бхарат" на саміті може бути внутрішньополітичним прийомом. У липні 28 партій створили опозиційний альянс під назвою INDIA або Індійський національний альянс розвитку. Він планує протистояти керівній "Бхаратія Джаната парті" Моді ("Народна партія Індії. - Ред.) на парламентських виборах наступного року.

В офісі прем'єра не відповіли на прохання Reuters прокоментувати це питання.

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