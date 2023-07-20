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Фрідман втрачає "Сенс": НБУ зробив крок до націоналізації

Тетяна Кирилюк | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Нацбанк ухвалив рішення про виведення з ринку "Сенс Банку" (колишнього Альфа-банку України") та звернувся до Кабміну з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі.

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НБУ
НБУФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Національний банк України (НБУ) ухвалив у четвер, 20 липня, рішення вивести з ринку "Сенс Банк".

Як зазначається у повідомленні регулятора, остаточними ключовими учасниками в структурі власності банку, який до грудня 2022 року називався "Альфа-Банк", є підсанкційні в різних юрисдикціях громадяни РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, РФ і Латвії Пьотр Авен та РФ Андрій Косогов.

"Пов'язаність власників з Росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їхня підтримка дій та політики, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку", - йдеться у повідомленні НБУ.

"Сенс Банк" у березні був визначений системно важливим банком України, а також критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня сума можливого відшкодування вкладів становить 44,3 мільйона гривень.

З п'ятниці, 21 липня, в банку вводиться тимчасова адміністрація. НБУ звернувся до Кабінету міністрів щодо участі держави у виведенні банку з ринку. 

Нагадаємо, наприкінці травня Верховна Рада ухвалила закон, що  дозволяє НБУ націоналізовувати комерційні банки в разі санкцій проти їхніх власників. 

Читайте також: Російські банки в Україні: по черзі на вихід? 

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