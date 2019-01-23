NBT, Total та ЄБРР у Давосі підписали угоду щодо проекту "Сиваш"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), норвезька компанія NBT та французька нафтогазова компанія Total Eren уклали угоду щодо проекту вітрової енергетики "Сиваш". Підписання документа відбулося у середу, 23 січня, в Давосі в Українському домі перед засіданням Національної інвестиційної ради.

Угоду NBT-Total-ЄБРР щодо проекту "Сиваш" підписали у присутності президента України Петра Порошенка керівник Total-Eren Давід Корчіа, керівник NBT Жоар Вікен та віце-президент ЄБРР Алан Пілу, повідомили у прес-службі президента України.

Норвезька компанія NBT спеціалізується на будівництві вітрових електростанцій та наразі має проекти у Норвегії, Кіпрі, Китаї, Сінгапурі та Пакистані. Компанія планує збудувати 67 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт, які будуть розміщені вздовж північного узбережжя озера Сиваш на Херсонщині. Французька Total Eren є незалежним виробником електроенергії, який розробляє, фінансує, інвестує, будує та експлуатує електростанції з відновлюваних джерел енергії у довгостроковій перспективі на глобальному рівні.

NBT у квітні 2018 року купила ТОВ "Сивашенергопром", яке оперує вітропарком потужністю близько 3 МВт. Для реалізації цього будівництва у листопаді 2018 року ЄБРР схвалив виділення кредиту "Сивашенергопрому" на суму до 150 мільйонів євро. Обсяг інвестицій, передбачений договором, становить близько 450 мільйонів доларів США.