 Називайте війну війною: акція присвячена загиблим журналістам (01.04.2022) | Усі сюжети | DW | 01.04.2022

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Називайте війну війною: акція присвячена загиблим журналістам (01.04.2022)

У центрі Львова відбулася акція, покликана розповісти про злочини російських військ проти журналістів. 

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