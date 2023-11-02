НАЗК внесло Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни

За даними НАЗК, компанія Nestle продовжує працювати в РФ та сплачувати податки, а також таємно завозити туди обладнання для розвитку бізнесу.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у четвер, 2 листопада включило швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. "Попри російську агресію, Nestle продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу", - йдеться на сайті НАЗК.

Станом на початок 2022 компанія мала в Росії сім фабрик. У НАЗК наголошують, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше двох відсотків від діяльності всього Nestle, але, попри це, компанія "досі не наважилась" піти з РФ. У НАЗК вважають, що працевлаштування понад семи тисяч співробітників в Росії є суттєвою підтримкою для російської економіки. "У 2021 році вона сплатила податків на понад 25 мільйонів доларів. Однак, Nestle так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік, ймовірно побоюючись міжнародного тиску", - припустили в НАЗК.

За даними агентства, у 2022 році Nestle імпортувала до РФ напівфабрикатів та сировини на 374 мільйони доларів, а за 9 місяців 2023 року - на 271 мільйон доларів.

Хоча після початку повномасштабного вторгнення РРФ в Україну в компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності, полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією, зауважують в НАЗК. Йдеться, зокрема, про сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso.

Крім того, як стверджують в НАЗК, в жовтні 2022 року компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання "для розвитку власного бізнесу".

"Це доводить, що історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії, і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції", - пригадали в НАЗК.

В переліку спонсорів війни - 40 міжнародних компаній

Загалом у списку міжнародних спонсорів війни наразі перебувають 40 компаній. Найбільше - з Китаю. Зокрема, в переліку 12 китайських компаній є популярний в Україні виробник електронної техніки Xiaomi.

Крім того, там є американський виробник споживчих товарів Procter & Gamble, американські транснаціональні харчові корпорації - PepsiCo та Mars, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO.

Зауважимо, що внесення до цього списку не передбачає жодних обмежень. Мета та завдання НАЗК - репутаційний тиск.

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