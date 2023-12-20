НАЗК внесло китайську CRCC до списку спонсорів війни

Китайська залізнично-будівельна корпорація China Railway Construction Corporation продовжує реалізовувати проєкти в РФ. Також вона, за повідомленнями ЗМІ, планує побудувати тунель у Крим.

Українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило китайську державну залізнично-будівельну корпорацію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомили у НАЗК у середу, 20 грудня, підставою для внесення стало те, що CRCC і досі продовжує працювати в Російській Федерації, будуючи там метро, мости та автомагістралі.

У агентстві нагадали, що CRCC є другою найбільшою державною будівельною компанію в Китаї й займається будівництвом залізничної інфраструктури, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів. Вона перебуває під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

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У Росії CRCC працює вже шість років. Зокрема, як наголошують в НАЗК, російський підрозділ компанії - ТОВ "Сиарсиси Рус" - побудував три станції метрополітену у Москві, які було відкрито у 2021 році. У тому ж році "Сиарсиси Рус" розпочало будівництво транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (РФ) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом. Також дочірня компанія CRCC International підписала контракт на будівництво п'ятої ділянки автомагістралі "Москва - Казань" протяжністю 107 кілометрів.

"Також, за повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво Росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати Росію з окупованим Кримом. Генпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC", - зазначили у НАЗК.

У списку міжнародних спонсорів війни нині фігурує понад 40 міжнародних компаній, найбільше серед яких - з Китаю (13), США (7), Німеччини (4), Франції (4) та Італії (3). "Проєкт "Міжнародні спонсори війни" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброченості елементів глобальних ланцюжків постачання, виходу міжнародного бізнесу з Росії", - зазначається на сторінці проєкту на сайті НАЗК .