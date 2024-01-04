НАЗК додало до спонсорів війни виробника продукції VIČI

НАЗК внесло литовський холдинг Vičiūnai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Він і досі працює в РФ, хоча його керівництво на початку вторгнення обіцяло вийти з російського ринку впродовж кількох місяців.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло литовський холдинг Vičiūnai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК у четвер, 4 січня.

У НАЗК зазначили, що ще у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж трьох-чотирьох місяців. Натомість стало відомо, що Vičiūnai не припиняє свою роботу у РФ та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів, наголошують в агентстві.

“Vičiūnai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у РФ", - йдеться повідомленні Нацагентства.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, допоки такі відомі бренди як VIČI і далі знаходяться на російському ринку, світ отримує неправильний сигнал про те, що РФ залишається частиною міжнародних економічних процесів.

"Так і мешканці Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно. Багато компаній вже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності, вийшовши з російського ринку. Однак Vičiūnai Group не стала однією з них та не змогла вийти за межі своїх пустих обіцянок", - цитує Новікова пресслужба агентства.

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У повідомленні НАЗК також наголошується, що Vičiūnai Group своєю роботою на території РФ продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи "великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини".

У якості прикладу Нацагентство навело виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" в Калінінградській області РФ, який є найбільшим підприємством холдингу і на якому працюють 1500 працівників. Його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156 відсотків - до 20 мільйонів доларів. Крім цього, дочірня компанія холдингу ТОВ "БалтКо" надає в Росії послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 рік становив 2,5 мільйона доларів, повідомили в НАЗК.

Холдинг Vičiūnai Group був заснований в 1991 році та є найбільшим переробником сурімі у світі. Три десятиліття тому з'явилася торгова марка VIČI, яка сьогодні є одним з найпопулярніших литовських брендів в Європі, вказується на сайті компанії.

Крім того, холдинг є одним з перших серед виробників продуктів з риби і морепродуктів в Європі. Сьогодні поряд з брендом VIČI компанії Vičiūnai Group випускають продукти під товарними знаками ESVA, Columbus, Laika та іншими, які експортуються у більш ніж 70 країн світу. В цілому світовий ринок рибної та іншої продовольчої продукції холдинг налічує більш ніж 3 000 виробів.

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Чорний список НАЗК: хто і за що до нього потрапляє

Список "Міжнародні спонсори війни" запровадило українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Нині у ньому перебуває 48 компаній із 18 країн. Найбільше - з Китаю (14), США (7), Німеччини (4) та Франції (4). Зокрема, в переліку є популярний в Україні китайський виробник електронної техніки Xiaomi, китайські виробники авто Great Wall Motor та Geely, американський виробник споживчих товарів Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan або, наприклад, німецький виробник будматеріалів Knauf.

Одним з основних критеріїв внесення у список, як пояснюється на сайті НАЗК, є "надання непрямої підтримки військовим зусиллям Росії - наприклад, податки, постачання важливого (але на який не поширюються санкції) товару, сприяння російській пропаганді, мобілізаційній кампанії".

Втім, перебування у цьому чорному списку НАЗК не передбачає жодних економічних обмежень чи юридичних наслідків для компаній. Мета - репутаційний тиск. І як показує досвід, потрапляння до цього списку справді може мати неприємні наслідки для компанії. Як нещодавно повідомив норвезький телеканал TV2, скандинавський авіаперевізник SAS відмовився продавати в літаках гарячий шоколадний напій Nesquik компанії Nestle саме через те, що Nestle опинилася в списку спонсорів війни.