НАЗК перевірить спосіб життя президента "Енергоатома" Котіна

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, теща якого купила будинок під Києвом за сім мільйонів гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало процедуру моніторингу способу життя голови Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петра Котіна. Про це йдеться у відповіді Нацагентства народним депутатам Максиму Хлапуку та Ярославу Железняку, яку останній опублікував у себе в Telegram-каналі.

"Національне агентство здійснює моніторинг способу життя Котіна П.Б., а наведені у вашому зверненні факти будуть враховані під час проведення зазначеного моніторингу способу життя", - йдеться у відповіді НАЗК на запит нардепів.

Як зазначив сам Железняк, звернення до Нацгентства він зробив після розслідування проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) щодо життя очільника "Енергоатома" та його родичів.

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Маєток тещі за сім мільйонів гривень

Наприкінці грудня 2023 року журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) оприлюднили своє розслідування, в якому йшлося про те, що 70-річна теща Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, хоча офіційно не мала на те власних доходів.

Так, у червні 2023 року матір дружини Петра Котіна стала власницею житлового будинку загальною площею 288 квадратних метрів з виходом до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка. Як йдеться у договорі купівлі-продажу нерухомості, будинок та земля під ним обійшлися тещі Котіна майже у сім мільйонів гривень, як яких 6,5 мільйонів за маєток, а 350 тисяч - за землю.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками загальною площею 30 соток в іншому елітному селі у Київській області. Згідно з договорами купівлі-продажу, жінка придбала всі три земельні ділянки 2 березня 2021 року. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів (понад один мільйон гривень за тодішнім курсом).

Також журналісти з'ясували, що тепер у будинку під Києвом мешкає сам Петро Котін. У коментарі "Схемам" президент "Енергоатома" заявив, що необхідні гроші для купівлі майна його теща зібрала з різних джерел, це були власні заощадження, передана на зберігання готівка від родичів та займ із розрахунку майбутнього продажу майна, що нині перебуває в окупації.