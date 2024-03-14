У Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні грошей МО

У Фінляндії затримали трьох людей за підозрою у відмиванні грошей міноборони України під час закупівлі бронежилетів на суму 5,7 млн євро, повідомили в НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило в четвер, 14 березня, що три дні тому на території Фінляндії були затримані троє людей, яких підозрюють у відмиванні грошей міністерства оборони України. Йдеться про підозри у махінаціях під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 мільйона євро.

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Серед затриманих - представник приватної компанії, яка не поставила міноборони 50 відсотків від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. "Частину цих грошей затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості", - зазначають у НАБУ. "На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт", - йдеться в повідомленні. Інших подробиць у бюро наразі не повідомили.

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Затримання підозрюваних стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндії в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні, кажуть у бюро.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошима міноборони при закупівлі бронежилетів, повідомили у НАБУ. У бюро також мають намір домогтися відшкодування заподіяних збитків.