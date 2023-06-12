Навчання НАТО Air Defender 23 - виклик для Німеччини

Тоді, коли Україна переходить у контрнаступ, НАТО проводить авіаційні маневри під проводом Німеччини. Це найбільші повітряні маневри Альянсу з моменту його заснування.

Військово-повітряні сили і цивільна авіація Німеччини стоять перед найбільшим викликом за останні десятиліття: після чотирьох років підготовки з 12 до 23 червня в німецькому повітряному просторі пройдуть маневри авіації НАТО Air Defender 23. Це найбільші навчання такого роду в історії Альянсу, центром проведення яких буде ФРН. На шести військових аеродромах Бундесверу подекуди розміщуватимуться до 250 літаків із 25 країн. Тільки США направлять через Атлантику 100 бойових машин.

Навчальні завдання відпрацьовуватимуть у трьох льотних зонах: над північною Німеччиною і Північним морем, на сході і меншою мірою - на півдні країни. Ці зони по черзі закриватимуться для цивільного авіасполучення на кілька годин щодня.

Польоти цивільної авіації - це частина проблеми: небо над Європою з Німеччиною в її центрі - один із найбільш завантажених повітряних просторів у світі. Тому авіаційні експерти, затамувавши подих, спостерігатимуть за тим, чи зможе цивільне повітряне сполучення продовжувати працювати практично без збоїв - паралельно з Air Defender 23.

Протягом десяти днів маневрів німецькі аеропорти повинні будуть подовжити час роботи, зокрема й у нічний час. "Тому я сподіваюся, що якщо всі ці заходи почнуть діяти, то скасування рейсів не буде", - каже командувач ВПС ФРН Німеччини Інґо Ґергартц (Ingo Gerhartz). Однак найбільш високопоставлений німецький пілот не виключає затримок рейсів.

Маневри НАТО стануть серйозним випробуванням для військових і цивільних авіадиспетчерів Фото: Marc Rosenkranz/Bundeswehr

Німеччина координує цивільні та військові польоти

Асоціація європейських авіакомпаній Airlines for Europe, зі свого боку, не очікує скасування рейсів у зв'язку з Air Defender 23. І хоча є "ймовірність, що будуть затримки, але на даному етапі вони не повинні бути значними", зазначив в інтерв'ю DW Кевін Хіні, речник асоціації. Проте взаємодія осіб, які забезпечують цивільні польоти, з військовими, які відповідають за проведення навчань НАТО, відбуватиметься в режимі реального часу, і авіамандрівники повинні пам'ятати про це.

В інтерв'ю DW німецький експерт у галузі авіації Клеменс Боллінґер (Clemens Bollinger) розповів, чим система управління повітряним рухом ФРН відрізняється від тієї, що діє в інших країнах Європи. За його словами, вже 30 років цивільні та військові авіадиспетчери тісно взаємодіють один з одним - саме з тієї причини, що повітряний простір Німеччини використовується настільки інтенсивно.

Тоді як у Франції військово-повітряні сили навіть під час звичайних операцій неодноразово закривають цілі польотні зони для регулярних авіарейсів, цивільні та військові польоти над Німеччиною координуються в регулярному режимі. Цивільні авіадиспетчери постійно обмінюються інформацією зі своїми колегами з люфтваффе Бундесверу.

"Але всі ми знаємо, що існує безліч чинників, які можуть призвести до затримок, наприклад, гроза, інші погодні явища або надто інтенсивний рух", - уточнює Боллінґер. Іншими словами: авіасполучення - дуже складна річ, і якби під час Air Defender 23 додалися додаткові форс-мажорні чинники, то затримки навряд чи можна було б виключити. Особливо з урахуванням того, що регулярні польоти в Європі зараз майже настільки ж поширені, як і до пандемії COVID-19.

Після провальної евакуації з Кабула НАТО відпрацює подібну процедуру під час навчань Фото: AP Photo/picture alliance

Сигнал стримування

Проводячи навчання Air Defender 23 паралельно з регулярним авіаційним сполученням, яке зберігається, НАТО хоче надіслати політичний сигнал стримування, вважає Торбен Арнольд (Torben Arnold) із берлінського фонду "Наука і політика" (SWP). "Звичайно, це чіткий сигнал: навіть якщо цей повітряний простір надзвичайно завантажений, ми готові показати, що будемо захищати кожен дюйм території Альянсу", - зазначив Арнольд в інтерв'ю DW.

Понад 10 000 солдатів з країн-членів НАТО будуть під час навчань розігрувати численні заздалегідь підготовлені навчальні ситуації. Зокрема й на землі. Наприклад, у програму Air Defender 23 входить вправа "евакуація з аеродрому", каже Інґо Ґергартц. Її, вочевидь, додали після хаосу в аеропорту Кабула влітку 2021 року, коли США та їхні союзники поспіхом завершили місію в Афганістані й екстрено евакуювали своїх військових та їхніх місцевих помічників.

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Інші сценарії включають підтримку з повітря наземних військ, боротьбу в небі з винищувачами противника, а також перехоплення ракет середньої дальності винищувачами-бомбардувальниками НАТО. Для цього Пентагон направляє через Атлантику американський багатофункціональний літак F-35, найсучасніший з тих, що стоять на озброєнні в державах Альянсу.

Над Північним морем також буде відпрацьовано захист від атак підводних човнів противника або кораблів, додає експерт SWP Торбен Арнольд. Противник, за його словами, може також атакувати з районів, де його підрозділів немає на суші.

Командувач німецьких військово-повітряних сил Інґо Ґергартц Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Маневри НАТО під час контрнаступу України

Очевидно, що багато хто в Європі при думці про "противника" думає про Росію та її широкомасштабну війну проти України, яка триває вже понад рік. Однак, представляючи ЗМІ в Берліні плани Air Defender 23, командувач ВПС Німеччини Інґо Ґергартц щосили намагався взагалі не згадувати про Москву. Цю роль взяла на себе посолка США в Німеччині Емі Гутман. "Профілактика за допомогою підготовки сьогодні важлива як ніколи", - сказала вона.

США та їхні союзники по НАТО розігрують карту стримування з, можливо, одним не зовсім небажаним побічним ефектом. Розвідувальні сили ЗС Росії також відволікатимуться на вивчення авіаманеврів НАТО: у той час як українська армія переходить у наступ, чинячи дедалі більший тиск на російських військових, завдаючи дедалі більше ударів уздовж лінії фронту на сході та півдні країни.