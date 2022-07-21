Нацрада анулювала ліцензії каналів Ріната Ахметова

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Серед них "Україна", "НЛО.TV", "Донбас", "Індиго tv", "Україна 24", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" та інші.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії на мовлення 15 компаній, які належать українському бізнесмену Рінату Ахметову. Це сталося на засіданні у четвер, 21 липня, повідомляє пресслужба регулятора.
Серед каналів, яким анулювали ліцензії - "Україна", "НЛО.TV", "Донбас", "Індиго tv", "Україна 24", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" та інші.
Як зазначає Нацрада, ліцензії були анульовані "на прохання ліцензіатів".
11 липня стало відомо, що інвестиційна компанія SCM, яка належить Рінату Ахметову виходить з медійного бізнесу. За словами Ахметова, "причиною для виходу з медійного ринку стало набуття чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
За словами Ахметова, шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів та російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах. У заяві бізнесмена йшлося, що у його медіа працювало 4000 журналістів та інших співробітників.
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30 червня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 29 червня про затвердження положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.
Закон про деолігархізацію було підписано президентом у листопаді 2021 року. Документ визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).
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