Нацрада анулювала ліцензії каналів Ріната Ахметова

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії на мовлення 15 компаній, які належать українському бізнесмену Рінату Ахметову. Це сталося на засіданні у четвер, 21 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Серед каналів, яким анулювали ліцензії - "Україна", "НЛО.TV", "Донбас", "Індиго tv", "Україна 24", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" та інші.

Як зазначає Нацрада, ліцензії були анульовані "на прохання ліцензіатів".

Вихід Ахметова з медіабізнесу

11 липня стало відомо, що інвестиційна компанія SCM, яка належить Рінату Ахметову виходить з медійного бізнесу. За словами Ахметова, "причиною для виходу з медійного ринку стало набуття чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

За словами Ахметова, шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів та російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах. У заяві бізнесмена йшлося, що у його медіа працювало 4000 журналістів та інших співробітників.

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Деолігархізація

30 червня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 29 червня про затвердження положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

Закон про деолігархізацію було підписано президентом у листопаді 2021 року. Документ визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).

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