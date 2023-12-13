НАТО збільшує військовий бюджет на 12 відсотків

У 2024 році військовий бюджет Альянсу зросте до двох мільярдів євро, щоб ефективніше долати безпекові виклики, зокрема спричинені війною Росії проти України.

На засіданні Північноатлантичної ради в середу, 13 грудня, члени НАТО погодили військовий і цивільний бюджети Альянсу на 2024 рік.

У порівнянні з 2023 роком військовий бюджет зросте на 12 відсотків, до 2,03 мільярда євро, а цивільний - на 18,2 відсотка, до 438,1 мільйона євро.

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На сайті НАТО зазначається, що збільшення бюджету дозволить ефективніше долати безпекові виклики, зокрема спричинені агресивною війною Росії проти України. "У турбулентні часи нам це потрібно як ніколи", - сказав заступник генерального секретаря Мірча Джоане.

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Військовий бюджет НАТО покриває витрати штаб-квартири Командної структури НАТО та місій і операцій в усьому світі, цивільний - забезпечує коштами штаб-квартиру Альянсу та її персонал.

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