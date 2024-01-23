НАТО уклало угоди на закупівлю 220 тисяч 155-мм снарядів

Загальна сума укладених НАТО угод на закупівлю боєприпасів перевищує мільярд євро. Збільшення випуску боєприпасів важливе для подальшої підтримки України, наголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг і генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс у вівторок, 23 січня, уклали контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму 1,2 мільярда доларів (1,1 мільярда євро), повідомляє пресслужба Альянсу.

Угоди були укладені з французькою фірмою Nexter і німецькою Junghans Microtec, а перші партії снарядів мають надійти до країн-членів НАТО наприкінці 2025 року, уточнює інформагенція AFP.

Столтенберг: Снаряди потрібні для подальшої підтримки союзниками України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що збільшення виробництва боєприпасів є вкрай важливим, щоб союзники могли й надалі надавати підтримку Україні. Про це політик повідомив після церемонії підписання угоди в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Війна Росії проти України стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну", - наводить його слова пресслужба Альянсу.

Читайте також: Союзники України створюють у Парижі "артилерійську коаліцію"

Крім того, генсек Альянсу запевнив, що союзники Києва "підтримають Україну системами, зброєю та боєприпасами, необхідними для (її. - Ред.) перемоги як суверенної, незалежної країни", додає AFP.

У НАТО поки не бачать прямої загрози для своїх членів з боку РФ

Водночас Столтенберг наголосив, що поки що в НАТО не бачать "жодної прямої або неминучої загрози для будь-якого союзника НАТО" з боку Росії. Однак Альянс посилив свій східний фланг, щоб стримувати Москву від будь-якої агресії, додав він.

Читайте також: НАТО починає найбільші військові навчання з часів "Холодної війни"

Торік Альянс розпочав реалізацію плану з посилення оборонного виробництва і відтоді уклав спільні контракти на закупівлю боєприпасів на загальну суму близько 10 мільярдів доларів. Серед них - угода про купівлю до 1000 ракет європейського виробництва до зенітно-ракетних комплексів Patriot, підписана минулого місяця.

Минулого тижня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нестача боєприпасів, яку він назвав "снарядним голодом", є великою проблемою для ЗСУ, нагадує Reuters.