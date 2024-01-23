  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиЄвропа

НАТО уклало угоди на закупівлю 220 тисяч 155-мм снарядів

Валерій Сааков
23 січня 2024 р.

Загальна сума укладених НАТО угод на закупівлю боєприпасів перевищує мільярд євро. Збільшення випуску боєприпасів важливе для подальшої підтримки України, наголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

https://p.dw.com/p/4ba6M
155-міліметрові снаряди
Північноатлантичний альянс уклав угоди на закупівлю 220 тисяч 155-міліметрових снарядівФото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг і генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс у вівторок, 23 січня, уклали контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму 1,2 мільярда доларів (1,1 мільярда євро), повідомляє пресслужба Альянсу.

Угоди були укладені з французькою фірмою Nexter і німецькою Junghans Microtec, а перші партії снарядів мають надійти до країн-членів НАТО наприкінці 2025 року, уточнює інформагенція AFP.

Столтенберг: Снаряди потрібні для подальшої підтримки союзниками України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що збільшення виробництва боєприпасів є вкрай важливим, щоб союзники могли й надалі надавати підтримку Україні. Про це політик повідомив після церемонії підписання угоди в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Війна Росії проти України стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну", - наводить його слова пресслужба Альянсу.

Читайте також: Союзники України створюють у Парижі "артилерійську коаліцію"

Крім того, генсек Альянсу запевнив, що союзники Києва "підтримають Україну системами, зброєю та боєприпасами, необхідними для (її. - Ред.) перемоги як суверенної, незалежної країни", додає AFP.

У НАТО поки не бачать прямої загрози для своїх членів з боку РФ

Водночас Столтенберг наголосив, що поки що в НАТО не бачать "жодної прямої або неминучої загрози для будь-якого союзника НАТО" з боку Росії. Однак Альянс посилив свій східний фланг, щоб стримувати Москву від будь-якої агресії, додав він.

Читайте також: НАТО починає найбільші військові навчання з часів "Холодної війни"

Торік Альянс розпочав реалізацію плану з посилення оборонного виробництва і відтоді уклав спільні контракти на закупівлю боєприпасів на загальну суму близько 10 мільярдів доларів. Серед них - угода про купівлю до 1000 ракет європейського виробництва до зенітно-ракетних комплексів Patriot, підписана минулого місяця.

Минулого тижня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нестача боєприпасів, яку він назвав "снарядним голодом", є великою проблемою для ЗСУ, нагадує Reuters.

Як завод боєприпасів у США виготовляє снаряди для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Винищувач Eurofighter Typhoon під час навчань НАТО в Італії

Росія позиціонуватиме навчання НАТО як провокацію - ISW

Росія позиціонуватиме навчання НАТО як провокацію - ISW

Мета вторгнення Росії в Україну - послабити та знищити НАТО, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Навчання Steadfast Defender 2024 у Росії прагнуть представити як провокацію.
Конфлікти20 січня 2024 р.
www.reuters.com