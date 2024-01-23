НАТО уклало угоди на закупівлю 220 тисяч 155-мм снарядів

НАТО уклало угоди на закупівлю 220 тисяч 155-мм снарядів23 січня 2024 р.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг і генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс у вівторок, 23 січня, уклали контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму 1,2 мільярда доларів (1,1 мільярда євро), повідомляє пресслужба Альянсу.
Угоди були укладені з французькою фірмою Nexter і німецькою Junghans Microtec, а перші партії снарядів мають надійти до країн-членів НАТО наприкінці 2025 року, уточнює інформагенція AFP.
Столтенберг: Снаряди потрібні для подальшої підтримки союзниками України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що збільшення виробництва боєприпасів є вкрай важливим, щоб союзники могли й надалі надавати підтримку Україні. Про це політик повідомив після церемонії підписання угоди в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
"Війна Росії проти України стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну", - наводить його слова пресслужба Альянсу.
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Крім того, генсек Альянсу запевнив, що союзники Києва "підтримають Україну системами, зброєю та боєприпасами, необхідними для (її. - Ред.) перемоги як суверенної, незалежної країни", додає AFP.
У НАТО поки не бачать прямої загрози для своїх членів з боку РФ
Водночас Столтенберг наголосив, що поки що в НАТО не бачать "жодної прямої або неминучої загрози для будь-якого союзника НАТО" з боку Росії. Однак Альянс посилив свій східний фланг, щоб стримувати Москву від будь-якої агресії, додав він.
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Торік Альянс розпочав реалізацію плану з посилення оборонного виробництва і відтоді уклав спільні контракти на закупівлю боєприпасів на загальну суму близько 10 мільярдів доларів. Серед них - угода про купівлю до 1000 ракет європейського виробництва до зенітно-ракетних комплексів Patriot, підписана минулого місяця.
Минулого тижня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нестача боєприпасів, яку він назвав "снарядним голодом", є великою проблемою для ЗСУ, нагадує Reuters.