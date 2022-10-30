НАТО і ЄС закликають РФ відновити виконання "зернової угоди"

249-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 30 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 30 жовтня (час київський).

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Судна з сільгосппродукцією поки не виходитимуть з портів України через призупинення участі Росії у "зерновій угоді", повідомляє міністерство оборони Туреччини.

Водночас агенція Bloomberg з посиланням на представника турецької влади зазначає, що нині проводяться перемовини Туреччини і Росії про статус "зернової угоди". Вони триватимуть і у понеділок. За словами джерела агенції, є підстави для оптимізму, незважаючи на ситуацію, що склалася.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований" ситуацією з Чорноморською ініціативою щодо вивезення української сільгосппродукції, заявив його прессекретар. "Він вирішив відкласти свій від'їзд на саміт Ліги арабських держав в Алжирі на один день, щоб зосередитися на цьому питанні", - ідеться в повідомленні.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель знову розкритикував російську блокаду експорту українського зерна Чорним морем. Це рішення ставить під загрозу "найважливіший експортний маршрут для вкрай необхідних зернових і добрив, щоб впоратися з глобальною продовольчою кризою, спричиненою війною в Україні", - написав Боррель у Twitter. ЄС закликає Москву скасувати це рішення.

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Польський уряд заявив у Варшаві, що готовий разом з іншими країнами ЄС допомогти Україні у транспортуванні товарів першої необхідності. У Берліні міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що від військових планів Росії не повинно залежати, чи зможуть сім'ї в Лівані, Нігері чи Бангладеш заплатити за їжу.

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Призупинивши свою участь у "зерновій угоді", РФ ще раз доводить, що вона ніколи не дотримується угод, які підписує, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич у Twitter. "Росія використовує їжу як зброю, погрожуючи життю мільйонів людей по всьому світу", - додав він.

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НАТО закликає Росію терміново відновити виконання "зернової угоди"

Північноатлантичний альянс (НАТО) закликав РФ негайно відновити виконання "зернової угоди" щодо експорту українського збіжжя Чорним морем. "Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення та терміново відновити угоду, яка дозволяє постачати продовольство тим, хто його найбільше потребує", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, пише Reuters.

Вона наголосила, що експорт українського продовольства в рамках "зернової угоди" допоміг знизити ціни на їжу в усьому світі. Також президент РФ Володимир Путін повинен "припинити використовувати їжу як зброю та припинити свою незаконну війну проти України", додала Лунгеску.

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Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну постраждали 1253 українських дітей, повідомив Офіс генпрокурора в Telegram. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 430 дітей загинули та понад 823 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31. Утім, у відомстві визнають, що ці цифри неостаточні, оскільки триває збір даних задля встановлення точної кількості постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Унаслідок проведених російськими військами бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 2688 закладів освіти, з яких 331 зруйновані повністю.

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Другий день поспіль в Україні немає необхідності в обмеженні електроенергії завдяки зусиллям громадян, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". "Сьогодні вранці українці спожили на 2,6 відсотка менше електроенергії, ніж вчора, а верхня точка ранкового піку була пізніше, що також уповільнило зростання споживання", - йдеться у повідомленні.

Також українці заощадливо поставилися до споживання електроенергії у суботу ввечері, наголосили в "Укренерго". Зокрема, в години пікового навантаження споживання в Києві знизилось на 6,2 відсотка, в Київській області на 3,3 відсотка, в Черкаській - на 17,8 відсотка, в Харківській - на 7 відсоток, Чернігівській - на 5,9 відсотка.

Водночас "Укренерго" попередила, що у неділю ввечері є ризик виникнення необхідності застосування обмежень. "Готуючись до наступного робочого тижня, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - закликали в компанії.

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Чергова димова завіса: МЗС України відповіло на заяву РФ щодо переговорів

МЗС України відреагувало на заяву глави російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова про готовність керівництва РФ до переговорів щодо війни проти України.

"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook. За його словами, заява Лаврова про готовність до переговорів є "не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії".

При цьому Ніколенко наголосив, що той, хто дійсно прагне переговорів, "не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів". "Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою", - переконаний речник українського МЗС.

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Через блокування Росією "зернової угоди" з українського порту не може вийти судно із 40 тисячами тонн зерна, яке зафрахтоване ООН у рамках Всесвітньої продовольчої програми, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Судно Ikaria Angel з 40 тисячами тонн зерна мало сьогодні вийти з українського порту. Ці продукти харчування призначалися для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Але через блокування "зернового коридору" з боку Росії експорт неможливий", - написав він у Twitter.

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У Москві знову запевнили щодо готовності керівництва РФ до переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ув етері пропагандистського "Первого канала". "Готовність Росії, включно з її президентом Путіним, до переговорів, залишається незмінною", - сказав Лавров, якого цитує "Інтерфакс".

За його словами, "за останні пів року було кілька ініціатив з боку американців і деяких інших західних колег, які просили про телефонні розмови з російським лідером". "Ми завжди будемо готові вислухати можливі пропозиції щодо зниження напруженості західних колег", - зазначив Лавров. За його словами, російська сторона "завжди готова вислухати наших західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову". "Якщо до нас звертатимуться з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги інтересів, спрямованими на пошук компромісів і балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні, за нами, як це завжди було в минулому, справа не стане", - запевнив російський посадовець.

++13.30++

У британській розвідці доходять висновку, що російська ПВК "Вагнера", бойовиків якої широко залучають до участі в бойових діях з російського боку в війні РФ проти України, дедалі більше переходить від якісного до кількісного підходу набору найманців. На цьому наголошують автори огляду міноборони Великобританії про перебіг війни в Україні від 30 жовтня.

В опублікованому аналізі британських розвідників вказується, зокрема, на той факт, днями близький до Путіна російський олігарх Євген Пригожин, який організував ПВК "Вагнера", фактично визнав зміни критеріїв набору найманців, тож нині в лави вагнерівців набирають у тому числі засуджених з серйозними захворюваннями.

На тлі цього автори звіту британської розвідки зазначають, що раніше ПВК "Вагнера" висувала досить високі критерії відбору найманців, яких залучали до попередніх конфліктів, але тепер набір в'язнів із серйозними хворобами "підкреслює підхід, який надає перевагу кількості над досвідом чи якістю".





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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розраховує на швидке досягнення домовленості з урядом Німеччини про постачання західних бойових танків та БМП. "Безумовно ми аполегливо працюємо в цьому напрямку і теж маємо успіхи", - сказав Подоляк в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag . "Я думаю, що ми дійдемо згоди з нашими німецькими партнерами щодо танків. (...) Ми готові заплатити будь-яку ціну за безпеку Європи. Тільки допоможіть нам інструментами (зброєю. - Ред.)!"

За словами Подоляка, від постачання західної зброї залежить подальший перебіг війни, зокрема, деокупація захоплених росіянами українських територій на півдні та сході України. "Ми не можемо ефективно протистояти їм (російським військам. - Ред.), якщо у них 10 тисяч танків, а у нас лише сто. Танки, зокрема, можуть забезпечити активізацію на полі бою і звільнення місць у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях", - вважає український посадовець. "І Німеччина могла б оптимально допомогти нам у цьому танками Leopard і (БМП. - Ред.) Marder", - додав Подоляк.

Раніше уряд ФРН постійно наголошував, що не готовий одноосібно без кооперації з іншими західними партнерами постачати Україні бойові танки західного зразка.

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Ймовірно, саме Україна стояла за проведеною 29 жовтня атакою на базу Чорноморського флоту РФ у бухті Севастополя. Такий висновок містить нещодавній аналітичний звіт про перебіг війни в Україні, складений фахівцями американського інституту дослідження війни (ISW). Як зазначили аналітики ISW, численні кадри з соціальних мереж засвідчили застосування невідомої кількості безпілотних надводних апаратів, від ударів яких зазнав пошкоджень щонайменше один фрегат класу "Григорович" у Севастополі 29 жовтня. Щодо російської сторони, то вона не визнає жодних пошкоджень фрегата класу "Григорович", так само як свого часу міноборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва".

Також ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не "терористичними атаками", як це стверджують у Москві. Україна не взяла на себе відповідальності за цей напад. Утім, на думку аналітиків ISW, навіть якщо Київ віддав наказ атакувати російський Чорноморський флот, то це пропорційна, і навіть "стримана" відповідь. Крім того, рішення політичного й військового керівництва України завдати удару по фрегату, оснащеному крилатими ракетами типу "Калібр" - доцільний крок з огляду на посилення російської тактики масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, зазначають американські військові аналітики.

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Держсекретар Ентоні Блінкен засудив вихід РФ з зернової угоди. У своїй заяві він наголосив, що США жалкують через такий крок російського керівництва, адже від подальшої дії угод про вивезення зерна з українських портів залежить продовольча безпека багатьох бідніших країн світу. На тлі цього Блінкен нагадав, що впродовж попередніх кількох місяців дії угоди вдалося вивезти понад 9 мільйонів тонн агропродукції, що знизило глобальні ціни на продовольство.

"Ініціатива стала успішною і має тривати. Будь-які дії Росії, спрямовані на зрив цього критично важливого експорту зерна, по суті, є заявою про те, що люди й родини в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати. Призупиняючи цю угоду, Росія знову робить продовольство зброєю у війні, яку вона сама розпочала, безпосередньо впливаючи на країни з низьким і середнім рівнем доходу і світові ціни на продовольство, а також посилюючи й без того жахливу гуманітарну кризу і брак продовольчої безпеки", - наголосив глава американської дипломатії.

"Закликаємо владу РФ відновити участь в ініціативі, повністю дотримуючись домовленостей і працювати задля того, щоб люди у всьому світі могли й далі мати вигоди, яким посприяла ініціатива", - заявив Ентоні Блінкен.

++09.55++

У ніч проти неділі російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь, постраждало підприємство з вивезення побутових відходів, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Накрили вогнем із важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих", - написав він у Telegram-каналі. Резніченко додав, що в місті понівечено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газопровід. Крім того, під обстріл потрапило місцеве підприємство із вивезення побутових відходів. "Там виник спалах. Пожежники із полум'ям впоралися. Серйозно пошкоджено авто підприємства", - написав посадовець.

Згодом Резніченко повідомив про повторний обстріл з боку росіян. "Під вогонь потрапила Марганецька громада. Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з'ясовуються", - написав чиновник.



++09.44++

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що рішення Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" щодо експорту збіжжя Чорним морем "ставить під загрозу головний маршрут експорту украй потрібних зерна й міндобрив, (що є необхідним. - Ред.) для подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої розв'язаною війною (самої ж Росії. - Ред.) проти України". Про це головний європейський дипломат заявив у своєму дописі у соцмережі Twitter. "ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", - написав Боррель.

Напередодні офіційна Москва заявила про призупинення виконання угоди, назвавши причиною атаку безпілотників на військові кораблі Чорноморського флоту РФ у окупованому Севастополі.

++09.09++

На Донеччині правоохоронці виявили ще п'ять тіл цивільних, які загинули під час російської окупації, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За даними чиновника, два тіла виявили у Коровиному Яру, ще два у Святогірську та одне у Лимані. Крім того, за 29 жовтня стало відомо про п'ятьох мирних жителів Донеччини, котрі загинули внаслідок російських обстрілів - в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Ще 8 людей за вчора отримали поранення, додав посадовець.

++09.05++

Президент США Джо Байден та його адміністрація різко засудили вихід РФ із "зернової угоди", що дозволяла експортувати зерно з українських портів. Виступаючи перед журналістами, Байден назвав рішення російської влади "вкрай обурливим", а також застеріг, що цей крок лише посилить проблему недоїдання й голоду в світі, повідомляє Bloomberg.

Також у Білому домі заявили, що Росія використовує продовольство як зброю. "Росія знову намагається використати розпочату нею війну як привід для перетворення продовольства на зброю, від чого безпосередньо потерпають країни, що потребують його, і це впливає на світові ціни на продовольство, а також посилює і без того жахливі гуманітарні кризи та брак продовольчої безпеки", - заявила речниця Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.

++08.45++

Новий посол України в Берліні Олексій Макєєв застеріг Німеччину від надання притулку росіянам, які тікають від мобілізації. "Тікають молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, але хочуть уникнути служби в армії й у результаті роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag .

За словами українського дипломата, прийом російських утікачів від мобілізації - це "загроза безпеки" не тільки для Німеччини, а й "для всіх молодих українок з дітьми, яким, зрештою, доведеться сидіти навпроти цих чоловіків у гуртожитках для біженців". "Було б неправильно з боку Німеччини приймати російських дезертирів", - упевнений Макєєв.

++08.22++

Тим часом у Києві повідомили, що минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по 29 районах зосередження російських сил, було вражено 17 наземних і повітряних цілей, серед яких ракета "Іскандер-К" та два засоби ППО. Як повідомив Генштаб ЗСУ на своїй Facebook, авіація Сил оборони протягом доби завдала по 32 удари по російських позиціях та місцях дислокації. З них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони. А сили української протиповітряної оборони збили ракету "Іскандер-К" та 2 ворожі БПЛА "Орлан -10".

Водночас за поточну добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об'єктів, йдеться в повідомленні.

Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

++07.43++

Минулої доби російські окупаційні сили завдали п'ять ракетних і 23 авіаційні удари, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Слов'янськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині", - йдеться у зведенні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ .

++07.25++

Домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором, створеним у рамках чорноморської зернової ініціативи, 30 жовтня не досягнуто, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що до 30 жовтня "не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають".

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації РФ щодо призупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі, наголошується в повідомленні. У Центрі уточнили, що зараз понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор. "29 жовтня дев'ять суден (п'ять, що відбувають і чотири, які прибувають) без проблем пройшли морським гуманітарним коридором", - повідомили в СКЦ.

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++07.07++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закинув Росії чергову маніпуляцію на тлі блокування нею "зернового коридору". "Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (швидше за все, вкраденого з України) протягом найближчих 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони (!) тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших прямо зараз", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.