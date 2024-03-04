НАТО розпочинає перші навчання після вступу Фінляндії

Перші навчання за участю Фінляндії після її вступу до Альянсу проходять у північній Європі. В них беруть участь близько чотирьох тисяч фінів і 16 тисяч інших солдатів.

Північноантлантичний альянс (НАТО) розпочинає перші навчання за участю Фінляндії після її вступу в Альянс. Про це повідомляє агенство AP в понеділок, 4 березня. Навчання проходитимуть у північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції за участю понад 20 тисяч солдатів з 13 країн. За словами фінських військових, у навчаннях "Nordic response - 2024" (Північна відповідь- Ред.) під проводом Норвегії беруть участь понад чотири тисячі фінських солдатів, що є найбільшою участю країни-новачка в закордонних навчаннях за всю історію її членства в НАТО. "Вперше Фінляндія візьме участь як країна-член НАТО у навчаннях з колективної оборони регіонів Альянсу", - йдеться в заяві Сил оборони Фінляндії.

Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, вступила до НАТО у квітні 2023 року, що стало історичним кроком після десятиліть військової позаблоковості. Сусідня Швеція, заявка якої вже ратифікована всіма членами НАТО, наразі завершує формальності для вступу до військового Альянсу в якості його 32-го члена - найімовірніше, це станеться уже в березні.

"Північна відповідь" замість "Холодної відповіді"

Упродовж багатьох років навчання НАТО, що проводяться двічі на рік в арктичних районах північної Норвегії, називалися "Холодною відповіддю". Проте "завдяки розширенню НАТО за рахунок Фінляндії і, зрештою, Швеції, ми розширюємо навчання до "Північної відповіді", - йдеться на сайті норвезьких збройних сил. Цього року навчання в рівній мірі приймають Фінляндія, Норвегія і Швеція.

У навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Великобританія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати. Приблизно половина військ тренуватиметься на суші. Решта - на морі, за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки і гелікоптерів, повідомляють норвезькі військові.

Читайте також: НАТО проведе найбільші навчання з часів "холодної війни" - зі стримування РФ

Спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті Скандинавського регіону. "Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії", - заявив бригадний генерал Трон Странд з Королівських ВПС Норвегії, командувач Норвезького центру повітряних операцій. "За нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання є надзвичайно актуальними і важливими, як ніколи раніше", - додав він.

Новий президент Фінляндії Александр Стубб проінспектує навчання разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре на півночі Норвегії 7 березня.