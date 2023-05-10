  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Uолова Військового комітету НАТО Роб Бауер
Голова Військового комітету (ВК) НАТО Роб БауерФото: Janis Laizans/REUTERS
КонфліктиУкраїна

НАТО: РФ робить ставку на кількість, Україна - на якість

Олександр Куницький
27 хв. тому

У подальших бойових діях Росія зосередиться на кількості військових і використанні старої техніки, а Україна - на якості, маючи західне озброєння і підготовку, вважає голова Військового комітету НАТО Роб Бауер.

https://p.dw.com/p/4RAme

Війна Росії проти України дедалі більше перетворюватиметься на битву між великою кількістю погано підготовлених російських військ із застарілим обладнанням і меншими за кількістю українськими силами з кращою західною зброєю та підготовкою. Про це заявив голова Військового комітету (ВК) НАТО Роб Бауер у середу, 10 травня, на пресконференції після засідання очільників оборонних відомств країн-членів НАТО.

"Те, що ми побачимо зараз, полягає в тому, що росіяни зосередяться - повинні будуть зосередитися - на кількості, більшій кількості призовників, і мобілізують людей, не добре навчених, старішу техніку. Але у великій кількості", - цитує його агенція Reuters.

Бауер вказав, що Росія зараз розгортає значну кількість танків Т-54 - старої моделі, розробленої в роки після Другої світової війни. За його словами, таких танків у Росії багато, тож "з точки зору кількості - це проблема".

Читайте також: Розвідка США: Війська РФ виснажені для подальшого наступу

Водночас Україна, за його словами, "зосереджуватиметься на якості із західним озброєнням та західною підготовкою". "Я б сказав, що це велика різниця (яка спостерігатиметься – Ред.) в найближчі місяці", - зауважив Бауер, наголосивши, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Київ закликає не завищувати очікування від контрнаступу

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба слідом за міністром оборони Олексієм Резніковим закликав Захід не покладати надмірних сподівань на очікуваний контрнаступ України.

6 травня про побоювання керівництва України щодо того, що результат контрнаступу ЗСУ не виправдає пов'язаного з ним ажіотажу, написало The Washington Post. "Очікування від нашої контрнаступальної кампанії - завищені у світі. Більшість людей чекають чогось грандіозного", - сказав Резніков в інтерв'ю виданню, додавши, що на цьому тлі результат операції може призвести до "емоційного розчарування".

Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові поблизу Бахмута, 3 травня 2023 року

Сирський про Бахмут: сили РФ відступили на окремих ділянках

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На шляху з Ізюму до Росії, 20 квітня 2022 року

Експертка: Масштаби депортації дітей з України в РФ вражають

Експертка: Масштаби депортації дітей з України в РФ вражають

Конфлікти12 год. тому
"Євробачення"

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2023" в Ліверпулі

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2023" в Ліверпулі

Панорама5 год. тому10 фото
Анналена Бербок та Цинь Ган

Зовнішня політика ФРН: що важливіше - цінності чи інтереси

Зовнішня політика ФРН: що важливіше - цінності чи інтереси

Політика6 год. тому
Дівчина в тимчасовому укритті Маріуполі, 7 березня 2022

Пулітцерівська премія за воєнні фото з України

Пулітцерівська премія за воєнні фото з України

ЗМІ11 год. тому12 фото
Виступ української співачки Aljoscha на сцені "Євробачення"

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі - репортаж

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі - репортаж

Культура13 год. тому
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський після пресконференції у Києві, 9 травня 2023

День Європи: з чим фон дер Ляєн приїхала до Києва

День Європи: з чим фон дер Ляєн приїхала до Києва

Політика9 травня 2023 р.
На головну сторінку