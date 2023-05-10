НАТО: РФ робить ставку на кількість, Україна - на якість

У подальших бойових діях Росія зосередиться на кількості військових і використанні старої техніки, а Україна - на якості, маючи західне озброєння і підготовку, вважає голова Військового комітету НАТО Роб Бауер.

Війна Росії проти України дедалі більше перетворюватиметься на битву між великою кількістю погано підготовлених російських військ із застарілим обладнанням і меншими за кількістю українськими силами з кращою західною зброєю та підготовкою. Про це заявив голова Військового комітету (ВК) НАТО Роб Бауер у середу, 10 травня, на пресконференції після засідання очільників оборонних відомств країн-членів НАТО.

"Те, що ми побачимо зараз, полягає в тому, що росіяни зосередяться - повинні будуть зосередитися - на кількості, більшій кількості призовників, і мобілізують людей, не добре навчених, старішу техніку. Але у великій кількості", - цитує його агенція Reuters.

Бауер вказав, що Росія зараз розгортає значну кількість танків Т-54 - старої моделі, розробленої в роки після Другої світової війни. За його словами, таких танків у Росії багато, тож "з точки зору кількості - це проблема".

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Водночас Україна, за його словами, "зосереджуватиметься на якості із західним озброєнням та західною підготовкою". "Я б сказав, що це велика різниця (яка спостерігатиметься – Ред.) в найближчі місяці", - зауважив Бауер, наголосивши, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Київ закликає не завищувати очікування від контрнаступу

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба слідом за міністром оборони Олексієм Резніковим закликав Захід не покладати надмірних сподівань на очікуваний контрнаступ України.

6 травня про побоювання керівництва України щодо того, що результат контрнаступу ЗСУ не виправдає пов'язаного з ним ажіотажу, написало The Washington Post. "Очікування від нашої контрнаступальної кампанії - завищені у світі. Більшість людей чекають чогось грандіозного", - сказав Резніков в інтерв'ю виданню, додавши, що на цьому тлі результат операції може призвести до "емоційного розчарування".