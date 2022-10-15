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Війна Росії проти України
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НАТО з 17 по 30 жовтня проведе навчання з ядерного стримування Steadfast Noon
Фото: Christopher Okula/U.S. Air Force
КонфліктиУкраїна

НАТО проведе навчання з ядерного стримування

Валерій Сааков | Аліна Коломієць
37 хв. тому

234-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 15 жовтня.

https://www.dw.com/uk/nato-provede-navcanna-z-adernogo-strimuvanna-steadfast-noon/a-63450245

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 жовтня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 15 жовтня (час київський).

++07.12++

НАТО з 17 по 30 жовтня проведе навчання з ядерного стримування Steadfast Noon ("Непохитний полудень"). На офіційному сайті Північноатлантичного альянсу наголошується, що це щорічні планові маневри, які не пов'язані з поточними світовими подіями. Їхня основна частина пройде на відстані понад 1000 кілометрів від Росії. У навчаннях візьмуть участь 14 країн і 60 літаків різних типів, зокрема бойові літаки, здатні доставляти ядерні боєзаряди, винищувачі, літаки-розвідники й літаки-заправники. "Як і в попередні роки, візьмуть участь американські дальні бомбардувальники В-52, які в цьому році здійснять польоти з авіабази Мінот в Північній Дакоті. Тренувальні польоти пройдуть над Бельгією, що приймає навчання, а також над Північним морем і Великобританією. Бойова зброя застосовуватися не буде", - зазначено в повідомленніНАТО.

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++07.04++

Ер-Ріяд перерахує Україні 400 мільйонів доларів, що надійдуть як гумдопомога, передає саудівське державне новинне агентство SPA. Раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну бесіду з принцом-наступником Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом і подякував йому за підтримку територіальної цілісності України під час голосування щодо відповідної резолюції на Генеральній Асамблеї ООН. "Домовилися про взаємодію у звільненні українських військовополонених. Домовилися про надання Саудівською Аравією макрофінансової допомоги Україні", - написав Зеленський у мікроблозі Twitter.

 

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