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НАТО посилює розвідку в Чорному морі та допомогу Україні

Ксенія Польська (Брюссель)
2 год. тому

Росія створює ризики для стабільності Чорноморського регіону, тому НАТО посилює спостереження за ним. Генсек Альянсу також пообіцяв посилення підтримки Києву у світлі нової ескалації конфлікту.

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Військові кораблі НАТО у Чорному морі (фото з архіву)
Військові кораблі НАТО у Чорному морі (фото з архіву)Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

НАТО та його союзники посилюють спостереження та розвідку в регіоні Чорного моря, у тому числі за допомогою морських патрульних літаків та безпілотників, а також обіцяють більше підтримки України. Про це Північноатлантичний альянс заявив у середу, 26 липня, після другого засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі. "Дії Росії створюють істотні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО", - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, поклавши на Москву повну відповідальність за ескалацію у Чорному морі. "Союзники посилюють підтримку України та свою пильність", - зазначив він.

Як зазначається у прес-релізі НАТО, нова "попереджувальна зона", яку Росія створила в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії, створила додаткові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

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Крім того, Київ та його союзники рішуче засудили рішення РФ вийти із "зернової угоди" та її намір зупинити сільськогосподарський експорт з України, "від якого залежать сотні мільйонів людей в усьому світі".  "Росія має припинити використовувати голод як зброю і загрожувати найуразливішим людям світу продовольчою нестабільністю", - наголосив Столтенберг. НАТО також засудило російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та іншим портовим містам, у тому числі атаку безпілотників по зерносховищу в українському порту Рені на Дунаї неподалік румунського кордону, назвавши її цинічною.

"Росія продовжує виявляти повну неповагу до міжнародного права та людей в усьому світі, які залежать від українського зерна. Росія загрожує цивільним судам, тероризує мирні міста і знищує частину світової культурної спадщини своїми жорстокими ударами, - заявив заступник генерального секретаря Мірча Джоане, який очолив Раду Україна-НАТО. - НАТО єдине. Ми солідарні з нашими чорноморськими союзниками, захищатимемо одне одного і підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно".

НАТО надалі надаватиме Україні масштабну підтримку

Члени Північноатлантичного альянсу привітали зусилля Туреччини з відновлення "зернової угоди", а також дії Євросоюзу та ООН, спрямовані на продовження експорту українського зерна. Союзники також дали зрозуміти, що продовжать надавати Україні масштабну військову, економічну та гуманітарну допомогу.

З 2022 року, у відповідь на повномасштабну російську агресію проти України, НАТО значно розширило свою присутність у Чорноморському регіоні, у тому числі двома новими багатонаціональними бойовими групами в Болгарії та Румунії.

Друге засідання Ради Україна-НАТО скликали на прохання президента України Володимира Зеленського після одностороннього припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи. До представників країн альянсу та Швеції у форматі відеоконференції приєдналися віце-прем'єр України Олександр Кубраков та заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Рада Україна-НАТО була створена на саміті Альянсу у Вільнюсі раніше у липні.

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Топтема

Військові кораблі НАТО у Чорному морі (фото з архіву)

НАТО посилює розвідку в Чорному морі та допомогу Україні

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