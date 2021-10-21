 НАТО має визначитись щодо загроз з боку Росії - міністерка оборони ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2021

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Новини

НАТО має визначитись щодо загроз з боку Росії - міністерка оборони ФРН

Відносини з Росією "найгірші з часів "холодної війни", вважають у НАТО. Стратегію стримування РФ міністри оборони держав-членів Альянсу обговорять 21-22 жовтня на зустрічі в Брюсселі.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

НАТО має зайняти "чітку позицію щодо загроз з боку Росії", заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у четвер, 21 жовтня, у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони держав НАТО. 

При цьому німецька міністерка нагадала про порушення повітряного простору над балтійськими державами, а також про зростаючі загрози у Чорноморському регіоні. Про останні напередодні також говорив під час візитів до Тбілісі та Києва міністр оборони США Ллойд Остін. Він запевнив у підтримці Грузію та Україну, "які перебувають на передовій російської агресії".  Крім того, Остін висловився за зміцнення оборонного партнерства США з Україною, відзначив непохитність американської підтримки українського суверенітету і засудив російську агресію проти України в Криму і на Донбасі. Також він наголосив, що Росія не може блокувати вступ України в НАТО.

Як повідомлялось, 20 жовтня генеральний секретар НАТОЄнс Столтенберг зазначив, що відносини між Північноатлантичним альянсом і Росією "найгірші з часів "холодної війни", а рішення Кремля про закриття місії НАТО в Росії "не сприяло діалогу і взаєморозумінню".   

Під час зустрічі 21-22 жовтня міністри оборони держав-членів НАТО також обговорять Китай та результати військової місії Альянсу в Афганістані.

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