НАТО має визначитись щодо загроз з боку Росії - міністерка оборони ФРН

НАТО має зайняти "чітку позицію щодо загроз з боку Росії", заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у четвер, 21 жовтня, у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони держав НАТО.

При цьому німецька міністерка нагадала про порушення повітряного простору над балтійськими державами, а також про зростаючі загрози у Чорноморському регіоні. Про останні напередодні також говорив під час візитів до Тбілісі та Києва міністр оборони США Ллойд Остін. Він запевнив у підтримці Грузію та Україну, "які перебувають на передовій російської агресії". Крім того, Остін висловився за зміцнення оборонного партнерства США з Україною, відзначив непохитність американської підтримки українського суверенітету і засудив російську агресію проти України в Криму і на Донбасі. Також він наголосив, що Росія не може блокувати вступ України в НАТО.

Як повідомлялось, 20 жовтня генеральний секретар НАТОЄнс Столтенберг зазначив, що відносини між Північноатлантичним альянсом і Росією "найгірші з часів "холодної війни", а рішення Кремля про закриття місії НАТО в Росії "не сприяло діалогу і взаєморозумінню".

Під час зустрічі 21-22 жовтня міністри оборони держав-членів НАТО також обговорять Китай та результати військової місії Альянсу в Афганістані.

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