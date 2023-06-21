НАТО допоможе Україні з модернізацією ЗСУ - Столтенберг

Альянс допоможе українській армії перейти на стандарти НАТО, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. Він також пообіцяв Києву подальшу допомогу в модернізації армії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Україні подальшу допомогу в модернізації Збройних сил. "На саміті (країн Альянсу в столиці Литви Вільнюсі. - Ред.) союзники ухвалять довгостроковий пакет допомоги, який адаптує Україну до стандартів НАТО", - сказав він в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, оприлюдненому в середу, 21 червня.

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"З нашою допомогою українським військовим вдасться забезпечити перехід від армії радянського зразка до сучасних збройних сил, що діють за стандартами НАТО", - переконаний Столтенберг.

Оцінка контрнаступу України

Генсек Північноатлантичного альянсу, коментуючи останні події на фронтах України, наголосив на важливості надання подальшої допомоги Україні, яка обороняється від російської агресії.

"Ми спостерігаємо, що Україна після того, як ми вишколювали й оснащували її армію протягом місяців, знову здатна досягати територіальних успіхів. Але це складна територія, і російська армія спорудила міцні оборонні рубежі, мінні поля і танкові загородження. Українцям нелегко просуватися вперед, тож наша підтримка настільки важлива", - пояснив Столтенберг.

Саміт за участю представників 31 країни-члена НАТО заплановано на 11-12 липня.