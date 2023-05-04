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СуспільствоУкраїна

Наткала килимів на тепловізори та автівку для ЗСУ

Ірина Ухіна
30 жовтня 2023 р.

Валентина Ткач - ткаля у третьому поколінні. Свої килими ручної роботи майстриня продає, щоб допомогти сину та іншим військовим ЗСУ на передовій. Вона вже наткала на евакуаційне баггі, бойову автівку, тепловізори і приціли, а тепер збирає на дрон.

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