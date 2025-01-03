Наступний "Рамштайн" відбудеться 9 січня у Німеччині

Наступний "Рамштайн" відбудеться 9 січня у Німеччині3 січня 2025 р.
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як зустріч у форматі "Рамштайн", відбудеться на однойменній американській авіабазі в Німеччині 9 січня.
Як повідомляє у п'ятницю, 3 січня, державне інформаційне агентство "Укрінформ" із посиланням на Офіс громадських зв'язків авіабази, зустріч проведе міністр оборони США Ллойд Остін.
"Остін запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Рамштайн-25
Це буде вже 25-та зустріч у такому форматі.
На попередньому засіданні, яке мало відбутися 12 жовтня минулого року, мав головувати президент США Джо Байден. Тоді зустріч у форматі "Рамштайн" мала вперше зібратись на рівні лідерів держав, проте Байден скасував свій візит до ФРН через ураган "Мілтон" у США.
30 грудня Байден оголосив, що США виділяють Україні нову партію військової допомоги на 2,5 мільярда доларів.