Зустріч в форматі "Рамштайн" відбудеться цього тижня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, відома як зустріч у форматі "Рамштайн", відбудеться наприкінці цього тижня. Про це заявила в понеділок, 22 квітня, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Люксембурзі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Це важливий тиждень, ми бачили схвалення (допомоги Україні - Ред.) у Палаті представників США цими вихідними, у нас була зустріч НАТО в п'ятницю, маємо цю зустріч сьогодні, а наприкінці тижня у нас зустріч "Рамштайн". Тож це важливий тиждень", - сказала нідерландська урядовиця, яку цитує агенція "Інтерфакс-Україна" .

У ЄС думають, як пришвидшити доставку боєприпасів і засобів ППО для ЗСУ

За словами Оллонгрен, сьогодні всі мають активізувати свої зусилля задля допомоги Україні. "Те, що нам потрібно - це дії. Іноді, щоб домогтися дій, потрібно поговорити, і саме це ми сьогодні робитимемо", - наголосила вона, цитує AFP. Оллонгрен зазначила, що серед тем сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони - обговорення ситуації в Україні, особливо те, як прискорити доставку боєприпасів і засобів ППО.

"Ми багато чого робимо, але я думаю, що те, на чому ми можемо зосередитися ще більше, це прискорення поставок", - пояснила вона. Міністерка наголосила, що Нідерланди беруть участь у багатьох ініціативах з військової підтримки України, а також допомагають прискорити фактичні поставки озброєння, тому що воно потрібне "сьогодні, а не завтра".

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"Зараз ми всі вивчаємо можливості й дивимося, чи зможемо об'єднати зусилля й надати додаткові системи... Ми точно знаємо, що є в наших запасах, але ось на те, щоб знайти можливість доставити це, потрібен час і співпраця", - пояснила Оллонгрен.

Нагадаємо, 19 березня відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".