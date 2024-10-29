Наступ РФ. Українські експерти про ситуацію на фронті

"На півдні Донецької області обвалюється фронт. У регіональному розрізі йдеться про втрати від двох до пяти кілометрів на добу. Такими темпами Росії ще потрібно пів року, щоб досягти Дніпропетровської області", - заявив кореспондент німецької газети Bild Юліан Репке (Julian Röpcke) у своєму профілі на Х. При цьому він стверджує, що за останні три дні армія РФ окупувала вісім населених пунктів в Донецькій області - Богоявленка, Катеринівка, Ізмайлівка, Олександропіль, Гірник, Селидове, Шахтарське і Вишневе.

Втім, офіційних підтверджень словам Репке від генштабу ЗСУ не було. За даними українського аналітичного проєкту Deepstate , станом на 29 жовтня більшість з перелічених населених пунтків, згаданих кореспондентом Bild, знаходяться або в сірій зоні, або лише частково окуповані. Повністю окупованим значиться лише Гірник. Та фактом залишається, що після захоплення Авдіївки у лютому та Вугледару на початку жовтня РФ продовжує просуватися вглиб України. Як підрахував інформаційний проект UA War Infographics, за серпень і вересень цього року РФ захопила 351 та 468 квадратних кілометри української території відповідно, що у 5,5 раза більше, ніж за весь 2023 рік. За 9 місяців 2024 року РФ захопила 1559 квадратних кілометрів.

Покровськ - рубіж оперативно-тактичного рівня

Нині найбільш складна ситуація навколо міста Селидове на Донеччині, особливо після того, як РФ увійшла у Вишневе, пояснює DW генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко. "Таким чином окупанти обрізали логістичний шлях з півдня, і фактично залишилось не дуже багато можливості щодо забезпечення оборонців, які працюють безпосередньо в самому Селидовому. Тому має відбутися вивід наших військ і ведення ар'єргардних боїв (прикриття відступу основних сил військ, щоб затримати противника. - Ред.)", - каже він.

Селидове, Донецька область, лютий 2024 року Фото: National Police of Ukraine/AFP

Крім того, за словами Романенка, між окупованим Гірником і Курахівкою утворилася так звана кишеня, а тому і там вивід українських підрозділів - питання часу. Складна ситуація і в селі Богоявленка, яка була наступним після захоплення Вугледара оборонним рубіжем, наголошує військовий. "Але надовго її не вистачило. Звідси росіяни будуть просуватися далі на Курахове з півдня і півночі. Тобто Курахове стане наступною найбільшою вагомою ціллю росіян з подальшим просуванням на Покровськ", - каже Романенко.

Одночасно РФ просувається на Куп'янському напрямку на Харківщині, де розрізали угрупування ЗСУ на дві частини - від села Піщане до річки Оскіл, а на Запорізькому напрямку є просування на тактичному рівні в районі Времівського виступу на межі Донецької та Запорізької областей та Оріхова. На Курщині Сили оборони України ведуть активну оборону. "Там РФ зібрала 50-тисячне угрупування. Це дало можливість провести контрнаступальні дії, від села Снагость. Посилення російського угрупування за рахунок північнокорейській військ може погіршити ситуацію", - наголошує Романенко.

Втім, опитані DW експерти не вважають ситуацію критичною для Сил оборони України. "Фронт не обвалюється. Репке раз на місяць каже, що фронт обвалюється. Є об'єктивна ситуація на фронті, яка демонструє те, що дійсно росіяни тиснуть, але несуть величезні втрати", - каже у розмові з DW директор міжнародних програм київського "Центру армії, конверсії та роззброєння" Михайло Самусь..

При цьому жодного рубежу оперативно-тактичного рівня росіянами не прорвано, наголошує Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. "Найближчий рубіж оперативно-тактичного рівня - це Покровськ. Захоплення цього міста вже буде дійсно критичною проблемою оперативно-тактичного рівня. Це може призвести до значно розширених можливостей росіян щодо руху як вглиб Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровщини. РФ може розпочати одночасно рух одночасно на двох напрямках для того, щоб відволікати більше нашого ресурсу", - пояснює він у розмові з DW.

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Пасивність партнерів України

Україні дуже складно тримати оборону, у той час як з боку міжнародних партнерів не відбувається постачання усього необхідного озброєння, наголошує Коваленко. "Росіяни користуються тим, що інтенсивність постачання номенклатури матеріально-технічного забезпечення від наших партнерів у порівнянні з 2023 та 2022 роками значно знизилась", - каже він. На думку Коваленка, причина цього політична. "Вибори у США безпосередньо впливають на ситуацію в зоні бойових дій в Україні. Так само, як це відбувалося, коли в Конгресі через внутрішньополітичні баталії між республіканцями та демократами, пів року була заморожена допомога Україні. Внаслідок цього росіяни мали більш ефективні просування під час авдіївського наступу", - нагадує експерт. Тому є ймовірність, що Росія скористається виборами в США, щоб до січня 2025 року інтенсифікувати бойові дії.

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Ракета до комплексу "іскандер" Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Так само вважає Самусь: "Період до 20 січня, коли відбудеться інавгурація нового президента США, буде найбільш турбулентним і, можливо, найбільш складним у цій війні". Водночас, на його думку, ще одним фактором просування росіян є нерішучість партнерів у питання дозволу на удари західною зброєю углиб Росії. "Росіянам буде важко наступати на Донбасі, якщо знищити військову інфраструктуру на території Росії в глибину 300 кілометрів. Це командні пункти, склади з боєприпасами, логістика, зосередження особового складу, аеродроми, сили ППО і пускові установки "Іскандерів". Вже рік ми говоримо про дозвіл бити вглиб території РФ, і якраз цей рік Росія наступає. Немає збігів. Росія використовує нерішучість наших союзників для того, щоби просуватися вперед", - каже Самусь.

Війна ресурсів

Проте сама РФ стикається з виснаженням ресурсів, відчуваючи нестачу техніки, впевнені експерти. Вони вважають, що поки що їй вдається компенсувати бойові втрати за рахунок мобілізації нових людей. Але Україні не потрібно чекати, поки у РФ вичерпаються ресурси для війни, а збільшувалися власні, впевнений Романенко. "Україні потрібно працювати по мобілізації, нарощувати оборонного-промисловий комплекс і працювати з союзниками щодо надання зброї. Потрібно понижувати мобілізаційний вік. І тоді є змога зупинити просування РФ, в найкращому випадку, до кінця року", - переконаний він.

Водночас Самусь впевнений, що ключовим є дозвіл від партнерів на удари вглиб РФ і поставки озброєння. "Все залежить не від мобілізації, а від конкретних бойових спроможностей. КАБи не перестануть літати, їх можна зупинити виключно зброєю, наприклад, літаками F-16, оснащеними ракетами AMRAAM", - каже він.

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