Наступ РФ: на Харківщині евакуювали майже 10 тисяч цивільних

На фоні нових наступальних дій російської армії та постійних обстрілів на Харківщині евакуювали 9907 мирних жителів.

З населених пунктів Харківщини від початку наступу окупаційних військ РФ евакуювали майже 10 тисяч цивільних. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов зранку у суботу, 18 травня.

"Наразі 2726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4037 з Харківського, 118 з Богодухівського та 3026 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 9907 людей", - зазначив він у Telegram.

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Росіяни намагалися прорвати оборону на двох напрямках - Синєгубов

Також він зазначив, що на Харківському напрямку відбулося дві спроби росіян прорвати оборону Збройних сил України (ЗСУ) на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.

"Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення", - додав він.

На Куп'янському напрямку, за словами Синєгубова, за минулу добу відбулося шість бойових зіткнень, українські підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. "Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка - Іванівка і Крохмальне - Берестове. Ситуація контролюється захисниками України", - додав голова ОВА.

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Через обстріл Харкова 17 травня - троє загиблих

Крім того, Синєгубов нагадав, що 17 травня, внаслідок обстрілу Харкова виникла пожежа, загинуло три чоловіки, ще 31 людина постраждала.

"17:00 с. Липці Харківського району відбувся ворожий обстріл з РСЗВ. Пошкоджене приватне домоволодіння, отримав поранення 53-річний чоловік. 12:30 смт. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю адміністративного корпусу лікарні, пошкоджено багатоповерхові будинки, дитсадок. Травмовано одну жінку", - зазначив голова ОВА.