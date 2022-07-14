Наслідки удару РФ по Вінниці: доля чотирьох людей невідома

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 16 липня (час київський).

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Наслідки удару по Вінниці: доля чотирьох людей невідома

У Вінниці внаслідок ракетного удару РФ 14 липня нині у стаціонарах перебувають 70 постраждалих, серед них четверо дітей, загалом медичну допомогу надали 202 особам. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він додав, що з 23-х загиблих - троє дітей. Невідомою є доля ще чотирьох осіб, написав Моргунов у Telegram.

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Ракетний удар по Вінниці завдано з російського підводного човна, повідомив під час брифінгу представник Пентагону. "... Ракетний удар по Вінниці стався внаслідок - що ми вважаємо, або як повідомлялось раніше, і ми віримо, що немає жодних підстав припускати інакше, - ракет, запущених з російського підводного човна", - ідеться у повідомленні міністерства оборони США.



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++09.45++

Збройні сили України успішно відбивають російські наступальні операції на Донбасі, які після взяття Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті. Про це ідеться у щоденному звіті британської розвідки у Twitter. Скорочена та вирівняна лінія української оборони дозволила сконцентруватися, що відіграло "важливу роль у зменшенні атакуючого імпульсу Росії", - наголошується у повідомленні.

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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, понад 662 дітей поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Станом на ранок 16 липня понад 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинули і понад 662 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

++09.00++

В Ірані делегації РФ демонстрували бойові дрони - CNN

Іранські безпілотники на секретній військовій базі-бункері, травень 2022

Російська делегація щонайменше двічі за останній місяць відвідувала аеродром у центральному Ірані, де їй демонстрували безпілотники Shahed-191 і Shahed-129, здатні нести високоточні ракети. Про це повідомляє медіакомпанія CNN з посиланням на супутникові знімки та радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана. За даними Білого дому, Іран готовий вже у липні розпочати навчання російських військових роботі з цими безпілотниками.

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++08.40++

Внаслідок ракетних цдарів по Дніпру, за попередніми даними, троє людей загинули, 15 дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Читайте більше: Удари РФ по Дніпру: щонайменше троє загиблих

++08.30++

Внаслідок обстрілу Чугуєва є загиблі

Чугуївська громада Харківщини зазнала обстрілу російських окупаційних військ вночі, повідомила міська голова Галина Мінаєва. "Знищено одну зі шкіл, магазин будівельних матеріалів та кілька житлових будинків. А головне і найболючіше - кілька мешканців міста поранені, а доля ще трьох поки невідома", - написала Мінаєва на своїй сторінці у Facebook.

Дещо згодом ДСНС Харківської області повідомила, що з-під завалів житлового будинку витягли тіла двох загиблих.

++08.20++

Російська армія з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено 12 житлових і дві навчальні будівлі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його даними, одна жінка поранена, ще двоє людей перебувають під завалами. "Умисне вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона перебуває в лікарні", - написав він у Telegram.

++08.05++

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 8 людей, поранені 13, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону ввечері напередодні. За його словами, протягом п'ятниці сталося багато ворожих обстрілів Донеччини, зокрема з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), ракет та авіації. Кириленко підтвердив обстріл у центрі міста Краматорськ, проте жертв серед цивільного населення внаслідок нього немає.

++07.55++

Концерт російської оперної співачки Анни Нетребко у Штутгарті скасовано без можливості перенесення дати через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга. Ця компанія належить міністерству фінансів Баден-Вюртемберга та керує, серед іншого, державними замками та парками. Концерт мав відбутися у вересні в парадному дворі Штутгартського замку. Міністр фінансів землі Даніал Баяз (Danyal Bayaz) пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень".

Читайте більше: У Штутгарті скасували концерт Анни Нетребко

++07.40++

Селище Тьоткіне в Глушківському районі Курської області знову зазнало обстрілу з боку України, повідомив губернатор російського регіону Роман Старовойт. "Субота почалася з чергової атаки противника на селище Тьоткіне. Зафіксовано загоряння", - написав він у Telegram. За заявою Старовойта, селище неодноразово обстрілювали у травні, червні та липні.

++07.30++

Данська компанія Danfoss, виробник теплової автоматики, холодильної та приводної техніки, а також промислової автоматики, продає свій бізнес у Росії та Білорусі керівництву місцевих підрозділів. Danfoss працював у Росії з 1993 року.

++07.20++

В Одесі ракета влучила в цивільний об'єкт

В Одесі внаслідок удару ракети здійнялася пожежа. На місці уже працюють рятувальники, повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Водночас, за даними "Суспільне.Одеса", удар завдано по цивільному об'єкту. Даних про жертв наразі немає.

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