Вся північна Італія потерпає від посухи: озеро Маджоре, за даними ЗМІ, заповнене водою лише на 38 відсотків. В італійських Альпах за останні місяці випало вдвічі менше снігу, ніж у середньому за багаторічний період - після найгіршої за останні 70 років посухи минулого літа часу на відновлення майже немає. Є побоюваня, що це негативно позначиться на туризмі.