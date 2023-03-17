Наслідки зміни клімату - засуха у Європі
Весна ще навіть по-справжньому не прийшла, а вже, насамперед на півдні Європи, почалася засуха. Відсутність дощів спричиняє низький рівень води в річках та озерах, зокрема, і в Німеччині.
Коричневий замість блакитного
У Франції не випадали дощi більше місяця. Такого взимку ще ніколи не було від початку метеорологічних спостережень 1959 року. Це пов'язано, головним чином, з зонами високого тиску над Західною Європою, які відштовхують дощові фронти. Зміна клімату може закріпити цей феномен. Луара, найдовша річка Франції, подекуди вже майже пересохла, і це лише березень.
Знову дефіцит електроенергії?
Рівень води у водосховищі Lac du Chambon площею 140 гектарів у французьких Альпах на початку березня надзвичайно низький. Франція отримує 15 відсотків енергії із гідроелектростанцій. У країні зростає занепокоєння щодо можливого дефіциту електрики, влітку 2022 року атомні електростанції вже довелося тимчасово зупинити, оскільки річки не забезпечували достатньо води для охолодження реакторів.
Нерайдужні перспективи
Каталонський міст (Pont des Catalans) у Тулузі височіє над гирлом річки Гаронна. У деяких регіонах Франції з кранів вже перестала текти вода. Париж ініціював негайні заходи з підготовки до загрози нової літньої посухи: в деяких департаментах, наприклад, не можна наповнювати басейни і мити машини. Ще в березні має бути представлений національний водний план.
На мілині
Гондоли лежать у багнюці у Венеції під час відливу наприкінці лютого. Менші канали були тимчасово непридатними для руху гондол, але за цей час ситуація в місті-лагуні дещо нормалізувалася. Минулого року посуха завдала великої шкоди сільському господарству, особливо на півночі Італії. Є серйозні побоювання, що ситуація може стати ще гіршою, ніж 2022 року.
Менше води - менше туристів?
Вся північна Італія потерпає від посухи: озеро Маджоре, за даними ЗМІ, заповнене водою лише на 38 відсотків. В італійських Альпах за останні місяці випало вдвічі менше снігу, ніж у середньому за багаторічний період - після найгіршої за останні 70 років посухи минулого літа часу на відновлення майже немає. Є побоюваня, що це негативно позначиться на туризмі.
Найнижчий рівень води за останні 30 років
Наприкінці лютого пішоходи, не намочивши ніг, можуть дістатися невеликого острiвця Сан-Б'яджо на озері Гарда. Мала кількість снігу та дощу призвела до того, що рівень води в найбільшому італійському озері впав до найнижчого рівня за останні 30 років протягом зимових місяців. В Італії уряд також планує заходи для боротьби з дефіцитом води.
Невблаганні зміни клімату
Піщані мілини виступають з Рейну біля міста Обервезель у землі Рейнланд-Пфальц у ФРН. Рівень води незвично низький для цієї пори року. Крім невеликої кількості дощів, головною причиною цього став брак танення снігу в Альпах. Крім того, у ФРН вже дванадцять років поспіль надто тепла зима: "Зміни клімату не послаблюються", - сказав агентству dpa Уве Кірше з Німецької метеорологічної служби.
Засуха від півдня до півночі
Рівень води в озері-водосховищі Lac de Tolla на Корсиці надзвичайно низький. І навіть у країнах, де зазвичай випадає багато дощів, цієї зими спостерігалася посуха: у Великобританії лютий був найсухішим за останні 30 років. Експерти із занепокоєнням очікують на літній сезон.