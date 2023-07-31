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Удар РФ по Кривому Рогу: шестеро загиблих і 75 поранених

Анастасія Шепелева
52 хв. тому

Вранці 31 липня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучання в багатоповерхівку загинули шестеро людей, зокрема дитина. Ще 75 людей зазнали поранень.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу, 31 липня 2023 року
Наслідки ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу, 31 липня 2023 рокуФото: Ministry Press Office/AP Photo/picture alliance

Внаслідок ракетного удару військ РФ по багатоповерхівці в Кривому Розізагинули шестеро людей, зокрема 10-річна двічинка. Ще 75 людей зазнали поранень. Оновлену інформацію повідомив увечері у понеділок, 31 липня, у Telegram очільник Дніпропетровської обласної військової адімністрації (ОВА) Сергій Лисак. Серед поранених - шестеро дітей, написав він.

"У лікарнях у стаціонарі - 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані", - повідомив голова ради оборони Кривогу Рогу Олександр Вілкул. За розселенням до міської влади звернулися п'ять людей, їм вже надали допомогу, зазначив Вілкул.

1 серпня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. На місці влучання триває рятувальна операція та розбір завалів.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, пошуково-рятувальні роботи ще тривають через складність обвалів.  "Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, вранці 31 липня дві російські ракети, попередньо, балістичні, влучили у цивільні об'єкти в центрі Кривого Рогу. Одна з них зруйнувала секцію житлового будинку з четвертого до восьмого поверхів. З-під завалів врятували чотирьох людей, зокрема дитину.

Ще одна російська ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з другого по четвертий поверхи. 

Російські війська влучили в багатоповерхівку в Кривому Розі

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Топтема

Наслідки ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу, 31 липня 2023 року

Удар РФ по Кривому Рогу: шестеро загиблих і 75 поранених

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