Наслідки удару по будинку в Дніпрі: вже 35 загиблих

Війна Росії проти України - новини понеділка, 16 січня (оновлюється).

++09.58++

Правоохоронці отримали 46 повідомлень про зниклих безвісти після влучання російської ракети в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. "Отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується)", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі відомства.



++09.34++

Російське окупаційне військо обстріляло Куп'янськ, унаслідок чого поранено двох місцевих жителів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкових обстрілів Куп'янська поранення отримали дві людини: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловік госпіталізований у середньому стані. Жінці допомогу надали на місці", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок. На місці працюють екстрені служби, додав посадовець.

Синєгубов повідомив також, що минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів і танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено школу, виникла пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарські споруди, поінформував голова Харківської ОВА.





++09.21++

Росія, ймовірно, спробує протягом наступних шести місяців перехопити ініціативу у війні проти України й покласти край операційним успіхам українських військ, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) .

Аналітики інституту прогнозують, що росіяни можуть спробувати реалізувати кілька сценаріїв стратегічних дій. Перший - це масштабний наступ, швидше за все, в районі Луганської області, адже повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою ціллю Кремля і" є однією з найбільш досяжних (хоча досі дуже складних) цілей Росії".

Другий сценарій - це оборонна операція, спрямована на розгром українського контрнаступу, щоб позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих українських сил. "Така успішна рішуча дія Росії могла б дати змогу російським військам розгорнути контрнаступ, скориставшись дезорганізованістю та виснаженням українських сил", - зауважують в ISW. При цьому перший і другий сценарій є взаємозаперечними.

Водночас аналітики вважають, що наразі "малоймовірним" є третій і найбільш небезпечний сценарій дій Росії - наступу на північ України, в тому числі з території Білорусі. "Однак Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих масштабних навчань (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року", - зазначають в ISW.

++08.41++

Російські окупанти закрили на в'їзд та виїзд Рубіжне та Лисичанськ, повідомили у Луганській ОВА. "Пропускають лише за місцевою реєстрацією", - сказано у повідомленні в Telegram-каналі Луганської ОВА.

++08.13++

З українських портів у неділю вийшли три судна, зокрема зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "15 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 55 619 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні. Судно Antheia, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, перевозить 15 869 тонн пшениці для надання гумдопомоги Афганістану. Судно Dynamic M з 27,5 тисячі тонн кукурудзи на борту прямує до Лівії, а судно Torc з 12 250 тонн соняшникової олії - до Туреччини. В українські порти прямують два суховантажних судна, які в неділю пройшли морським гуманітарним коридором. "Станом на 15 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 17 436 486 тонн. Нині було дозволено рух 1 296 суден: 644 на прибуття в українські порти та 652 - на вихід із них", - резюмували в СКЦ.

Також повідомляється, що 14 січня два суховантажні судна залишили українські порти з понад 32 тисячами тонн ячменю та соняшникової олії й вирушили до Туреччини.

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++07.57++

У ніч проти понеділка російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольського району, випустивши не менше 15 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів…Вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені", - написав він у Telegram-каналі. Також Резніченко поінформував, що у Червоногригорівці понівечені півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід.

++07.49++

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав ракетний обстріл Дніпра "нелюдською агресією Росії" проти мирних жителів, яка не залишиться безкарною. "Черговий російський ракетний обстріл вчора завдав удару українським містам. Нелюдська агресія Росії націлена безпосередньо на мирних жителів, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними. ЄС і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - написав Боррель на своїй Twitter-сторінці.

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++07.38++

Протягом минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських сил у районі 16 населених пунктів України. Українською авіацією та ракетними військами завдано 20 ударів по скупченню противника, повідомили у Генштабі ЗСУ. "Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках і зазнає значних втрат у живій силі", - йдеться у ранковому зведенні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар'їнка на Донеччині. Українська авіація минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження агресора та два удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби росіян.

Також за минулу добу російські окупанти завдали по території України два ракетні удари й вчинили понад 55 обстрілів з РСЗВ, додали в Генштабі.





++07.25++

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі, зросла до 35 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кілька загиблих. Наразі ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - написав посадовець у Telegram-каналі. Резніченко наголосив, що 39 людей врятовано, 75 - поранено. Серед поранених 14 дітей. "Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - додав голова ОВА.



++07.16++

Російські окупаційні війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок вчиненого в ніч на понеділок обстрілу кілька людей дістали поранення. "Є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що трьох людей було доставлено до лікарень. "Серед них - дві дитини дев'яти й п'ятнадцяти років", - поінформував чиновник.



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