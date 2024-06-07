Нашестя кліщів. Що треба знати?

У 2024 році в Німеччині спостерігатиметься значне збільшення кількості кліщів. Про це попереджають німецькі вчені, які закликають населення проявляти пильність і бути обережними. Зокрема, в інтерв'ю телекомпанії NDR на початку червня про це заявив співробітник земельного відомства з охорони здоров'я Нижньої Саксонії - вірусолог Мазьяр Монацахгіан (Dr. Masyar Monazahian).

Сезон активності кліщів зазвичай розпочинався в Німеччині в березні і закінчувався в жовтні, але через потепління у багатьох регіонах країни він тепер триває увесь рік. Відсутність істотних заморозків або тривалих періодів холодної погоди взимку сприяє розмноженню кліщів.

Види кліщів, які зустрічаються в Німеччині

Собачий кліщ Фото: zecken.de

У Німеччині досі зустрічалися 15 видів кліщів, а загалом їх у світі - понад 900. Понад 15 років тому біологи вперше виявили тут кілька кліщів із тропічних регіонів. Водночас лише відносно невелика кількість видів кліщів є паразитами чи переносниками небезпечних для людини захворювань.

З небезпечних для людини видів кліщів на першому місці за поширеністю у Німеччині - собачий кліщ (нім. Gemeiner Holzbock), здатний переносити, серед іншого, збудників бореліозу та енцефаліту. За ним слідують пасовищні кліщі (Schafzecke) та лугові кліщі (Auwaldzecke). Зазначимо також, що раковинний кліщ (Taubenzecke), який зазвичай живе на голубах, хвороб людини не переносить, але його укус може викликати алергічну реакцію - від почервоніння шкіри до анафілактичного шоку.

У Німеччині виявляють і поодиноких тропічних кліщів

Перші екземпляри тропічних кліщів були виявлені у Німеччині в 2007 році. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), у 2018 році німецьким ученим надійшло вже більше 36 екземплярів, проте, наприклад, у 2022 році в лабораторії було передано 14 таких кліщів, у 2023 році - 12. У більшості випадків вони були зняті з коней, овець та інших тварин.

Виявлені тропічні кліщі відносяться до роду Hyalomma, причому двох різних видів. Зазвичай вони зустрічаються в пустельних та степових регіонах Середньої і Центральної Азії, Близького Сходу та Північної Африки. Як вважають експерти, личинки кліщів були занесені в Німеччину перелітними птахами і змогли вижити через потепління.

Ліворуч - собачий кліщ, праворуч - тропічний кліщ роду Hyalomma Фото: picture-alliance/Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr/L. Chitimia-Dobler

Тропічні кліщі відрізняються характерними смужками на кінцівках, а розмірами у кілька разів перевершують усі місцеві види, тому у німецьких ЗМІ їх називають кліщами-монстрами. На відміну від місцевих, вони рухливіші - здатні долати до ста метрів до мети, щоб напитися крові. Свою "жертву" кліщі, які водяться у Німеччині, зазвичай чекають на траві чи чагарниках до того часу, коли тварина чи людина пройде поряд.

Кілька років тому в одному з кліщів Hyalomma вчені виявили бактерії рикетсії - збудника кліщового висипного тифу. У 2019 році в Німеччині був вперше зареєстрований випадок висипного тифу, яким заразився власник коня з Північного Рейну-Вестфалії.

Наразі кількість цих кліщів у Німеччині залишається невеликою, але збільшуватиметься, вважають експерти. Водночас у деяких південних країнах Європи вже сформувалися стійкі популяції Hyalomma. На початку літа 2024 року повідомлення про це надійшли з Північної Італії. Крім тифу, ці кліщі також здатні переносити, зокрема, геморагічну гарячку Крим-Конго.

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Профілактика кліщового енцефаліту

Відмітка про щеплення від кліщового енцефаліту Фото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance

Захиститися від кліщового енцефаліту (нім. FSME) допомагають щеплення. Їх рекомендується робити мешканцям регіонів, в яких кліщі переносять збудників цієї хвороби, а також перед поїздками в такі місця, якщо ви плануєте перебувати на природі - наприклад, вирушаєте у похід.

До найнебезпечніших кліщових регіонів у Німеччині відносяться майже вся Баварія і Баден-Вюртемберг. На ці землі припадає приблизно 85 відсотків усіх нових випадків захворювання, загальна кількість яких у Німеччини щорічно становить близько п'ятисот. Інтерактивну карту поширення енцефалітних кліщів, складену на основі даних Інституту імені Роберта Коха, можна переглянути на спеціальному сайті www.zecken.de .

Багаторічний захист від кліщового енцефаліту вимагає проведення трьох щеплень. Перші два робляться в період від одного до трьох місяців, третє - після п'яти, дев'яти чи дванадцяти місяців залежно від виду вакцини. Перше повторне щеплення далі має бути зроблене через три роки, а наступні - кожні три чи п'ять років. Короткострокова вакцинація також можлива. Для цього необхідно проконсультуватися з лікарем.

Бореліоз - небезпечна хвороба, яку переносять кліщі

Від другого небезпечного захворювання - бореліозу чи хвороби Лайма - щеплень не існує. Цей діагноз у Німеччині ставиться близько 100 тисяч разів щорічно, проте точної статистики немає, і цифри розходяться - від 80 тисяч до 120 тисяч на рік.

Захистити себе від бореліозу та інших небезпечних хвороб можуть допомогти рекомендації експертів. І йдеться не лише про походи в ліс - кліщі можуть бути у парках, на прибережних луках уздовж річок, на садових ділянках, тобто скрізь, де росте трава і є якісь чагарники.

Важливо також знати симптоми бореліозу та за перших ознак звертатися до лікаря. Один з характерних симптомів - мігруючий шкірний висип, який не обов'язково виникає саме в місці укусу, а може з'явитися в будь-яких місцях на тілі. Серед інших симптомів - жар, головний біль та втома. Для лікування потрібні антибіотики та комплекс інших заходів - що раніше, тим краще.

Як вберегтися від кліщів?

Пильність і обережність можуть допомогти уникнути укусу кліща Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Сезон активності кліщів починається тоді, коли температура повітря піднімається вище десяти градусів тепла. Через зміну клімату період їхньої активності в останні роки значно збільшився. В інтернеті можна знайти багато детальних рекомендацій, як уберегтися від укусу кліща. Назвемо основні.

Використовуйте захисні спреї. Стовідсоткової гарантії вони не дають, але ризик значно знижують. Для захисту від кліщів ці засоби діють зазвичай від однієї до трьох годин, тобто не так довго, як від комарів. Потім засіб потрібно нанести знову.

За можливості, уникайте контактів з травою та чагарниками, на яких кліщі зазвичай чекають моменту, аби зачепитися за одяг. Тримайтеся середини доріжки, уникайте вузьких стежок.

Перебуваючи у лісі, кожні пів години оглядайте одяг, взуття та відкриті ділянки тіла.

Ходіть у ліс у світлому одязі, на якому кліщів видно краще. Рукави повинні бути довгими, манжети - прилягати щільно. Сорочки слід заправляти в штани, штани - в чоботи або шкарпетки, тобто потрібно лишати кліщам якнайменше можливостей непомітно залізти під одяг.

Після повернення додому слід оглянути одяг, найкраще - витрусити над ванною, а також уважно перевірити все тіло. Кліщі кусають (вірніше, впиваються) не одразу, тому що шукають найбільш підходяще місце, віддаючи перевагу шиї, голові, пахвинним і пахвовим ділянкам.

Що швидше ви видалите кліща, який вп'явся, тим нижчою буде ймовірність захворіти, якщо цей кліщ є переносником якихось збудників. Збудники можуть потрапити в організм лише через кілька годин після того, як кліщ вп'явся у шкіру.

Головне - не панікувати. Можна звернутися до медичного закладу, де кліща видалять, але можна це зробити і самостійно. Найкраще - спеціальною пластиковою карткою для безпечного видалення кліщів (нім. Zeckenkarte) або пінцетом. У жодному разі не можна використовувати олію, мазі чи спирт. Місце укусу слід обробити антисептиком, а потім уважно стежити за цим місцем та самопочуттям загалом. При перших підозрілих симптомах - терміново звернутися до лікаря. Звернутися до фахівця можна і без симптомів, аби максимально знизити ризик ускладнень та якнайшвидше розпочати терапію.

Кліща краще зберегти, щоб за необхідності провести тест на збудників.

Не забувайте, що кліщів на собі додому можуть принести з лісу собаки. Ці кліщі можуть пізніше переповзати на господарів, тому собак теж потрібно оглядати, як і кішок, якщо вони гуляють на вулиці.